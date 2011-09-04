ازنا بزرگترین تولیدکننده لوبیا در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی هداوند در این رابطه اظهار داشت: سطح زیر کشت انواع لوبیا در شهرستان ازنا حدود 9 هزار و 100 هکتار است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود از این سطح بیش از 27 هزار تن محصول لوبیا برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا متوسط برداشت لوبیا در این شهرستان را 3 تن در هر هکتار اعلام کرد و یادآور شد: این میزان بیش از هزار و400 کیلوگرم بیشتر از متوسط کشوری است.

هداوند با اشاره به وجود بزرگترین مزارع یکپارچه لوبیا کشور در ازنا، بر لزوم لزوم تاسیس پژوهشکده لوبیا در این شهرستان تاکید کرد شد.