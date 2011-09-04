پیکر نماینده مردم ساوه و زرندیه در جوار امامزاده سید علی اصغر ساوه آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر حجت الاسلام حسن اسلامی نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه با حضور مردم عزادار شهرستان زرندیه و مسئولان این شهرستان برگزار و پیکر آن مرحوم برای خاک سپاری همراه مردم و مسئولان استان مرکزی راهی ساوه شد.

براساس این گزارش مراسم تشییع و خاکسپاری نماینده مردم ساوه و زرندیه در شهر ساوه نیز با حضور گسترده مردم عزادار شهر ساوه برگزار و پیکر این نماینده سخت کوش ظهر امروز در جوار امامزاده سید علی اصغر ساوه برای همیشه آرام گرفت.

مرحوم حسین اسلامی متولد سال 1345 در انتخابات هفتم مجلس از حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه به خانه ملت راه یافت.

عملکرد خوب این نماینده مردمی و سخت کوش موجب شد تا وی به عنوان نایب رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس هفتم انتخاب شود.

وی همچنین با راهیابی مجدد به مجلس هشتم شورای اسلامی به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل 90 انتخاب شد.

مرحوم اسلامی دانشجوی دکترای فلسفه بود و به زبان‌های فرانسه، انگلیسی و عربی آشنایی داشت و قبل از ورود به مجلس ریاست اداره عقیدتی سازمان هوافضا را بر عهده داشت.