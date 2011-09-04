65 درصد تعاونی های استان کردستان غیرفعالند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ اردلان منش ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: تعداد کل تعاونی های استان کردستان دو هزار و 695 است که در مجموع بالغ بر 65 درصد از تعاونی ها غیرفعال بوده و یا میزان فعالیت آنها بسیار کم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 459 تعاونی دیگر در دست اجرا و صدور مجوزهای لازم برای فعالیت قرار دارند، گفت: در مجموع 550 هزار و 955 نفر در استان کردستان عضو شرکت های تعاونی هستند که این تعاونی ها زمینه اشتغال برای 31 هزار و 90 نفر را فراهم کرده اند.

سرپرست اداره کل تعاون استان کردستان افزود: در زمینه سهام عدالت 900 هزار نفر عضو شرکت تعاونی هستند که البته شرکت های تعانی سهام عدالت در آمارهای استانی محاسبه نمی شوند و آنها در قالب تعاونی های کشوری محاسبه می شوند.

اردلان منش با بیان اینکه رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه و حرکت از کمیت به کیفیت است، اظهار داشت: باید تمام توان خود را در عملی ساختن این هدف به کار گیریم و این نیازمند مشارکت بیشتر مردم برای توسعه و اعتلا بخش تعاون است .

10 شرکت تعاونی جدید در کردستان افتتاح می شود

وی گفت: در هفته تعاون 10 شرکت در بخش های مختلف تعاونی به بهره برداری می رسد و در طول سال جاری 67 تعاونی دیکر با اعتبار 73 میلیارد و 300 هزار ریال که 70 درصد آن از طریق کمک های دولتی و مابقیه از طریق مشارکت های مردمی است به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست اداره کل تعاون استان کردستان با اشاره به اینکه مردم نقش اصلی در تشکیل تعاونی ها را دارند، اعلام کرد: هر چه مردم بیشتر در تعاونی ها مشارکت کنند سازمان فعال تر و پیشبرد اهداف خدماتی و اقتصادی سریعتر خواهد بود .

اردلان منش با اعلام نامگذاری هفت روز هفته تعاون به برنامه های این هفته اشاره کرد و گفت: نشست خبری با اصحاب رسانه ها، دیدار تعاونی ها با مسئولان استان، همایش تقدیر از تعاونی های برتر، افتتاح طرح های تعاونی و دیدار با امام جمعه از برنامه های این هفته است.