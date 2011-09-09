آیت الله عبدالنبی نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به مطالب مطروحه توسط حجت الاسلام موسوی خوئینی‌ها در وبلاگش درباره بحث ولایت مطلقه فقیه و نظر امام (ره) دراین خصوص گفت: اینکه گفته شود حضرت امام (ره) به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد نداشت تهمت به ایشان است.



وی افزود: امام راحل ولایت فقیه را ادامه ولایت ائمه و تصدی امور عامه به نیابت از ولی عصر می دانستند و این در اسناد به جا مانده از مواضع ایشان به وضوح دیده می شود.



نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به تعریف ولایت در تصدی امور عامه پرداخت و گفت: این نوع از ولایت در تشکیل حکومت اسلامی و اداره جامعه مصداق پیدا می کند و ولایت فقیه از این نوع است که به نیابت از ولی عصر انجام می شود.



وی با اشاره به مواضع امام خمینی (ره) در زمان حیات گفت: صحیفه نور خود سندی محکم بر این است که ولایت مورد نظر ایشان ولایت مطلقه فقیه بوده و حتی ایشان قائل به اختیارات فراتر از قانون اساسی برای ولی فقیه بودند.



آیت الله نمازی با تاکید بر این که ولایت فقیه اختیارات ائمه را در اداره جامعه اسلامی دارد افزود: اختیارات بسیاری از روسای جمهور در کشورهای مختلف فراتر از اختیارات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولی امر مسلمین است.



وی ادامه داد: امام (ره) خود بر اختیارات ولی فقیه به طور کامل اشراف داشتند ولی بنا بر مصالح و رعایت افکار عمومی سخن از گستره آن به میان نمی آوردند.