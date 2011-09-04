داد و ستد 399 میلیون و 967هزار سهم

به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم فضای مساعد در بورس تهران و ایجاد رشد دسته جمعی متغیرهای بازار سهام، معامله گران تالار شیشه ای امروز یکشنبه 399 میلیون و967 هزار و 562 برگه سهم و حق تقدمی به ارزش یک هزار و 120 میلیارد و 800 میلیون ریال در 20 هزار و 195 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

همچنین شاخص کل بورس تهران امروز با رشدی 172 واحدی به رقم 26 هزار و 254 واحد رسید. شاخص بازار صنعت نیز با رشدی 154واحدی روبرو شد.

در جریان معاملات امروز شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 151 و 142 واحد بالا رفتند. شاخص 50 شرکت فعالتر نیز 12 واحد صعود کرد.