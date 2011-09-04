خاکشناسان ممتاز ایران در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا نیشابوری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خاک­شناسان ممتاز کشور گفت: انجمن علوم خاک ایران جهت ارج نهادن و قدردانی از زحمات انسان­هایی که شغل شریف معلمی را انتخاب کرد­ه­اند تجلیل از خاک­شناسان ممتاز را هر دو سال یکبار همزمان با برگزاری کنگره­های علوم خاک را برگزار می­کند.



نیشابوری با اشاره به ویژگی­های خاک­شناسان ممتاز افزود: کسانی در این راستا معرفی می شوند که وقت و عمر گران بهای خود را صرف آموزش و تعلیم جوانان این کشور نموده و کارشناسان و محققان زیادی را برای جامعه تربیت کرده­اند و همچنین در رشته تخصصی خویش منشأ خدمات ارزنده آموزشی و تحقیقاتی بوده و با ارایه آثار علمی ارزنده به عنوان صاحب­نظر و مرجع در حرفه علمی خود شناخته شده­اند.



به گفته وی، کمک به پیشبرد اهداف انجمن علوم خاک کشور از دیگر وِیژگی­های خاک­شناسان ممتاز کشور است.



این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر همین اساس خاک شناسنان ممتاز دو سال اخیر شامل حسین قلی رفاهی، ابراهیم پذیرا، محمدحسن روزی­طلب، حسن توفیقی معرفی می­شوند.



در این مراسم با گرامیداشت یاد مرحوم دکتر غلامحسین اربی استاد پیشکسوت دانشگاه تبریز همچنین از سه تن از اساتید دانشگاه تبریز شامل دکتر رحیم کسرایی، حسام مجللی و سیروس آذرآبادی که به افتخار بازنشستگی نایل آمده­اند نیز تجلیل شد.



دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران با شرکت بیش از هزار و300 تن از محققان، اعضای هیات علمی و دانشجویان سراسر کشور به مدت سه روز هم اکنون در دانشگاه تبریز در حال برگزاری است.