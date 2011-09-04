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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

خاکشناسان ممتاز ایران در تبریز معرفی شدند

خاکشناسان ممتاز ایران در تبریز معرفی شدند

تبریز - خبرگزاری مهر: ، رئیس انجمن علوم خاک ایران از معرفی خاکشناسان ممتاز کشور طی دو سال اخیر همزمان با برگزاری دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا نیشابوری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خاک­شناسان ممتاز کشور گفت: انجمن علوم خاک ایران جهت ارج نهادن و قدردانی از زحمات انسان­هایی که شغل شریف معلمی را انتخاب کرد­ه­اند تجلیل از خاک­شناسان ممتاز را هر دو سال یکبار همزمان با برگزاری کنگره­های علوم خاک را برگزار می­کند.

نیشابوری با اشاره به ویژگی­های خاک­شناسان ممتاز افزود: کسانی در این راستا معرفی می شوند که وقت و عمر گران بهای خود را صرف آموزش و تعلیم جوانان این کشور نموده و کارشناسان و محققان زیادی را برای جامعه تربیت کرده­اند و همچنین در رشته تخصصی خویش منشأ خدمات ارزنده آموزشی و تحقیقاتی بوده و با ارایه آثار علمی ارزنده به عنوان صاحب­نظر و مرجع در حرفه علمی خود شناخته شده­اند.

به گفته وی، کمک به پیشبرد اهداف انجمن علوم خاک کشور از دیگر وِیژگی­های خاک­شناسان ممتاز کشور است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر همین اساس خاک شناسنان ممتاز دو سال اخیر شامل حسین قلی رفاهی، ابراهیم پذیرا، محمدحسن روزی­طلب، حسن توفیقی معرفی می­شوند.

در این مراسم با گرامیداشت یاد مرحوم دکتر غلامحسین اربی استاد پیشکسوت دانشگاه تبریز همچنین از سه تن از اساتید دانشگاه تبریز شامل دکتر رحیم کسرایی، حسام مجللی و سیروس آذرآبادی که به افتخار بازنشستگی نایل آمده­اند نیز تجلیل شد.

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران با شرکت بیش از هزار و300 تن از محققان، اعضای هیات علمی و دانشجویان سراسر کشور به مدت سه روز هم اکنون در دانشگاه تبریز در حال برگزاری است.

کد مطلب 1399077

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