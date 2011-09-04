خاکشناسان ممتاز ایران در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا نیشابوری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خاکشناسان ممتاز کشور گفت: انجمن علوم خاک ایران جهت ارج نهادن و قدردانی از زحمات انسانهایی که شغل شریف معلمی را انتخاب کردهاند تجلیل از خاکشناسان ممتاز را هر دو سال یکبار همزمان با برگزاری کنگرههای علوم خاک را برگزار میکند.
نیشابوری با اشاره به ویژگیهای خاکشناسان ممتاز افزود: کسانی در این راستا معرفی می شوند که وقت و عمر گران بهای خود را صرف آموزش و تعلیم جوانان این کشور نموده و کارشناسان و محققان زیادی را برای جامعه تربیت کردهاند و همچنین در رشته تخصصی خویش منشأ خدمات ارزنده آموزشی و تحقیقاتی بوده و با ارایه آثار علمی ارزنده به عنوان صاحبنظر و مرجع در حرفه علمی خود شناخته شدهاند.
به گفته وی، کمک به پیشبرد اهداف انجمن علوم خاک کشور از دیگر وِیژگیهای خاکشناسان ممتاز کشور است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر همین اساس خاک شناسنان ممتاز دو سال اخیر شامل حسین قلی رفاهی، ابراهیم پذیرا، محمدحسن روزیطلب، حسن توفیقی معرفی میشوند.
در این مراسم با گرامیداشت یاد مرحوم دکتر غلامحسین اربی استاد پیشکسوت دانشگاه تبریز همچنین از سه تن از اساتید دانشگاه تبریز شامل دکتر رحیم کسرایی، حسام مجللی و سیروس آذرآبادی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدهاند نیز تجلیل شد.
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران با شرکت بیش از هزار و300 تن از محققان، اعضای هیات علمی و دانشجویان سراسر کشور به مدت سه روز هم اکنون در دانشگاه تبریز در حال برگزاری است.
تبریز - خبرگزاری مهر: ، رئیس انجمن علوم خاک ایران از معرفی خاکشناسان ممتاز کشور طی دو سال اخیر همزمان با برگزاری دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه تبریز خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا نیشابوری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خاکشناسان ممتاز کشور گفت: انجمن علوم خاک ایران جهت ارج نهادن و قدردانی از زحمات انسانهایی که شغل شریف معلمی را انتخاب کردهاند تجلیل از خاکشناسان ممتاز را هر دو سال یکبار همزمان با برگزاری کنگرههای علوم خاک را برگزار میکند.
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