ادامه واکنشها به گزارش سازمان ملل/ هتاکی صهیونیستها به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "احمد عساف" سخنگوی فتح تاکید کرد: گزارش اخیرسازمان ملل متحد درباره حمله به کاروان آزادی بسیار ظالمانه است و اسرائیل را در کشتار و محاصره فلسطینی ها گستاخ تر می کند.

وی افزود: این گزارش به محاصره غزه و ظلمی که اسرائیل علیه فلسطینی ها روا می دارد مشروعیت می بخشد.

"سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی فلسطین هم گفت : قانونی دانستن محاصره نوار غزه امری ناپسند است و سبب می شود که اسرائیل به اقدامات خود علیه فلسطینی ادامه دهد.

وی افزود: مشروعیت بخشی به محاصره با آنچه مجامع بین المللی درباره آن اتفاق نظر دارند مغایرت دارد، زیرا همگان محاصره نوار غزه را عاملی برای رنج بیشتر مردم فلسطین می دانند.

فیاض تاکید کرد: ما از این فرصت استفاده می کنیم و از همه مجامع بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد می خواهیم که اقدامات لازم را برای پایان دادن به محاصره ظالمانه غزه به عمل آورند.

"اسامه القواسمی" از اعضای فتح هم گفت : گزارش سازمان ملل متحد به مثابه چراغ سبزی به اشغالگران برای ارتکاب جنایات بیشتر در حق مردم فلسطین است.

وی افزود: این گزارش خطرناک جانبداری آشکار از اشغالگران، جنایتی در حق بشریت و مخالف همه قوانین بین المللی است.

از سوی دیگر صهیونیستهای افراطی بار دیگر صبح امروز صحن مسجد الاقصی را مورد تعرض قرار دادند.

منابع فوق افزودند: یهودیان افراطی با حمایت گسترده نظامیان صهیونیست در مسجد الاقصی جولان دادند و از سوی دیگر فلسطینی های اراضی 48 برای جلوگیری از اقدامات آنها در این مکان مقدس حاضر شدند.

خبر دیگر اینکه نظامیان صهیونیست تدابیر امنیتی شدید در مبادی ورودی شهر "الخلیل" در جنوب کرانه باختری به اجرا درآوردند. آنها به منطقه الظاهریه در جنوب "الخلیل" و "بنی نعیم" در شرق آن حمله و در اردوگاه "الفوار" در جنوب الخلیل موانع نظامی نصب کردند و به کنترل شدید فلسطینی ها پرداختند.