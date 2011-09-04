52 فیلم در بخش مسابقه جشنواره سیب دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 185 فیلم رسیده به دبیرخانه دومین جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند 52 فیلم به بخش مسابقه راه یافت که حمید بهمنی فیلمساز، عطاالله سلمانیان بازیگر و فیلمساز، سید مجید رحیمی مستندساز و محمود ناظری فیلمساز پس از بازبینی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ، 52 فیلم را برای شرکت در جشنواره انتخاب کرده‌اند.

اسامی راه یافتگان عبارتند از: در بخش فیلم‌های کوتاه داستانی 29 اثر فیلم‌های تیله به کارگردانی فتحی فر، حنیفه نژاد ، گاهی زین به پشت به کارگردانی سوگل صولتی ، شیشه‌های بخار گرفته به کارگردانی افشین عامریان، دومینو به کارگردانی سید علی اکبر عطایی ، خانه عروسک به کارگردانی محمدرضا بحری ، وقتی او تنها ماند به کارگردانی محمد حسین عابدی، ترانه مادری به کارگردانی مهران خواجه حق وردی، 50*70 به کارگردانی سحر دهقان، بی سر و صدا به کارگردانی محمد حمزه ای، جزر و مد به کارگردانی مهدی بوستانی شهر بابکی، کلاس پنجم ب به کارگردانی محمد جواد زالی ، سفره های آسمانی به کارگردانی داوود بابا رحیم ، ابژه به کارگردانی مجید شیدا، چارقد به کارگردانی مهدیه قره داغی ، شک به کارگردانی مهرداد بقائی، مشق عشق به کارگردانی محسن عابدی ،‌ شکارچی به کارگردانی سهیل بهادر منش، زنگ آخر به کارگردانی هیرش خیر آبادی ، اثر ذهن به کارگردانی مصطفی فرج اللهی ،‌ گمشده به کارگردانی زهره شعبانی ، برای کار به کارگردانی حسین شمس ،‌ پنداره ها به کارگردانی مهرداد بقایی، نابودی به کارگردانی مسعود رفیع زاده ،‌ برقص و بخوان به کارگردانی امین پوربرقی،‌آب آب به کارگردانی بهرام لطفی،‌ نقطه مرگ به کارگردانی پردیس عزیزی ،‌ خاطرات زنده به کارگردانی مهرداد یار قلی ،‌ سایه به کارگردانی فرهاد آیت الهی ،‌اگه چی بشه چی به کارگردانی فاطمه امجدی.

در بخش مستند 14 اثر: مشتی اسماعیل به کارگردانی مهدی زمان پور کیاسری، سنگ قبر مهدی سجادزاده، حساب کتاب غلامرضا حیدری، وندا فتحی‌فر، حنیفه‌نژاد، عباس می‌آید.... مرتضی شهبازی ، تک سوار ابوالفضل توکلی، فرزندان ایران جلال فصیح رامندی، عمو حشمت داوود بابا رحیم، کودکی رنگ پریده هادی آفریده، ایستگاه 9 ابوالفضل توکلی، سیلک سرزمین من سیدعلی رضوی، چشمه خواب علی معصومی، رازهای شلمچه محمد خاتمی، هوره افشین عامریان.

در بخش سیب 9 اثر: هیما توفیق امانی، سیب داریوش دادگر ، سیب سرخ علی امجدی مسلمان، سیب دماوند محبوبه محمد زمانی، مستند سیب دماوند حبیب‌الله انیسی، جی عطیه حاج علی بیگی، کلیپ سیب 2 محبوبه محمد زمانی، کلیپ سیب 3 محبوبه محمد زمانی،‌ کلیپ سیب محبوبه محمد زمانی.

دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران از 27 تا 30 شهریورماه در شهرستان دماوند برگزار می‌شود.