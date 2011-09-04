مسئول جشنواره ملی هنر رسانه سلامت منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا مصداق‌نیا در حکمی، محمد مهدی ناصحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران را به عنوان مسئول نخستین جشنواره ملی هنر، رسانه و سلامت منصوب کرد.

مصداق‌نیا در این حکم اظهار امیدواری کرد: با برنامه‌ ریزی دقیق و نظارت منسجم و تعامل با وزارتخانه‌ها و مدیریت‌های مختلف استان و دانشگاههای شاهد برگزاری هر چه باشکوه‌ تر این رویداد مهم در عرصه سلامت کشور باشیم.

به گفته، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران جشنواره هنر و رسانه دیجیتال در قسمت نوشتاری در مازندران و در بخش فیلم در تهران برگزار می‌شود.

ناصحی بیان داشت: افزایش تجهیزات درمانی راهکار اساسی برای درمان نبوده و برای جلوگیری از بیماریها پیشگیری مهم‌ تر از درمان است و رسانه‌ ها در این زمینه می‌توانند نقش موثری ایفا کنند.

رئیس نخستین جشنواره ملی هنر، رسانه و سلامت با بیان اینکه فرهنگ‌ سازی نقش مهم در کاهش بیماریها دارد، تاکید کرد: برای فرهنگ‌ سازی باید از بسترهای موجود فضاهای دیجیتال و مجازی و امکانات جدید بهره‌ برداری کنیم.

ناصحی افزود: مردم بیشتر از درمان نیاز به پیشگیری دارند و راههای موثر پیشگیری باید در رسانه‌ها بیشتر بازگو شود.