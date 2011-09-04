ساماندهی و بهسازی آرامستانهای قدیمی شهر سنندج آغاز شد

مهدی حسام شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع به کار شهرداری سنندج در آرامستان قدیمی تایله واقع در خیابان طالقانی فعالیت های ساماندهی و بهسازی تمامی آرامستان های قدیمی این شهر آغاز شد.
وی اظهار داشت: این طرح در راستای درخواست های شهروندان سنندجی آغاز شده است که با اجرای این طرح در آینده نزدیک این آرامستان ها به پارک های مذهبی تبدیل خواهند شد.
شهردار سنندج هدف از اجرای این طرح را نگهداشتن حرمت آرامستان های شهر، تامین رفاه خانواده های مراجعه کننده به آرامستان ها و پاکسازی این نقاط از معتادین و زیبا سازی این قسمت های شهر اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه در شهر سنندج و حومه 22 آرامستان قدیمی و بلا استفاده وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر عملیات ساماندهی و بهسازی آرامستان های تایله از سوی سازمان پارک های شهردار سنندج آغاز شده و در آینده نیز دیگر آرامستان های شهر ساماندهی می شود.
حسام شریعتی بیان کرد: در این طرح بهسازی آرامستان ها سکوهای آرامگاه های که علایم آنها باقیمانده است بازسازی و فضاهایی قدیمی تر آرامستان که نشانه های آن از بین رفته باشد به فضای سبز تبدیل و معابر بین آنها کف سازی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در این طرح تمام فعالیت های در دست اقدام از سوی شهرداری و با هدف جلب رضایت شهروندان صورت می پذیرد، گفت: از شهروندانی که آرامگاه وابستگان آنها در آرامستان های تایله است و قصد بازسازی آن را دارند تقاضا داریم برای بازسازی آن اقدام کنند که در این راستا شهرداری نیز آنها را همکاری خواهد کرد.
حسام شریعتی، مشارکت و همراهی شهروندان سنندجی را مهمترین عامل در سرعت بخشیدن به اجرای طرح ها و برنامه های شهرداری خواند و گفت: در اجرای طرح ساماندهی آرامستان های قدیمی به مشارکت و همراهی شهروندان نیاز بیشتری خواهیم داشت.
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