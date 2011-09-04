ساماندهی و بهسازی آرامستانهای قدیمی شهر سنندج آغاز شد

مهدی حسام شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع به کار شهرداری سنندج در آرامستان قدیمی تایله واقع در خیابان طالقانی فعالیت های ساماندهی و بهسازی تمامی آرامستان های قدیمی این شهر آغاز شد .

وی اظهار داشت: این طرح در راستای درخواست های شهروندان سنندجی آغاز شده است که با اجرای این طرح در آینده نزدیک این آرامستان ها به پارک های مذهبی تبدیل خواهند شد .

شهردار سنندج هدف از اجرای این طرح را نگهداشتن حرمت آرامستان های شهر، تامین رفاه خانواده های مراجعه کننده به آرامستان ها و پاکسازی این نقاط از معتادین و زیبا سازی این قسمت های شهر اعلام کرد .

وی با اشاره به اینکه در شهر سنندج و حومه 22 آرامستان قدیمی و بلا استفاده وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر عملیات ساماندهی و بهسازی آرامستان های تایله از سوی سازمان پارک های شهردار سنندج آغاز شده و در آینده نیز دیگر آرامستان های شهر ساماندهی می شود .

حسام شریعتی بیان کرد: در این طرح بهسازی آرامستان ها سکوهای آرامگاه های که علایم آنها باقیمانده است بازسازی و فضاهایی قدیمی تر آرامستان که نشانه های آن از بین رفته باشد به فضای سبز تبدیل و معابر بین آنها کف سازی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح تمام فعالیت های در دست اقدام از سوی شهرداری و با هدف جلب رضایت شهروندان صورت می پذیرد، گفت: از شهروندانی که آرامگاه وابستگان آنها در آرامستان های تایله است و قصد بازسازی آن را دارند تقاضا داریم برای بازسازی آن اقدام کنند که در این راستا شهرداری نیز آنها را همکاری خواهد کرد.