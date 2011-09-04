نخستین قطعه زمین در شهرک صنعتی خرامه واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکرمی افزود: این متقاضی سرمایه گذاری، در زمینه صنایع لبنی نخستین واحد صنعتی را در این شهرک صنعتی با سرمایه گذاری 18 میلیارد ریال و اشتغالزایی 22 نفر احداث خواهد کرد و 9 هزار و 300 متر زمین نیز به وی واگذار شده است.

وی ادامه داد: شهرک صنعتی خرامه جزو شهرکهای جدید صنعتی در استان فارس است که کار واگذاری در آن آغاز شده است.

اکرمی با بیان اینکه شهرک صنعتی خرامه دارای 97 هکتار مساحت است، گفت: هم اکنون واگذاری زمین در فاز اول این شهرک آغاز و به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش صنعت واگذار می شود.

مدیر امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: شهرک صنعتی خرامه ظرفیت استقرار 80 واحد صنعتی با اشتغالزایی یک هزار و 500 نفر را خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مراحل تکمیل زیرساختها وتوسعه امکانات نیز در این شهرک صنعتی در حال انجام است.

اکرمی افزود: استقرار واحدها در این شهرک صنعتی زمینه توسعه صنعتی را در این منطقه فراهم میکند.

شهرک صنعتی خرامه در کیلومتر سوم جاده خرامه - شیراز قرار دارد.