  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

علوی:

58 کتابخانه عمومی در گلستان ثبت شده است

58 کتابخانه عمومی در گلستان ثبت شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: در مجموع 58 کتابخانه ثبت شده در استان زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 14 کتابخانه روستایی است.

سید حسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین ملاک راه‌اندازی کتابخانه‌های روستایی احساس نیاز به داشتن کتابخانه توسط مردم روستا و مسئولان روستا است.

وی اظهار داشت: همچنین داشتن یک مکان بلااستفاده با حداقل 80 متر مربع مساحت که بهره‌برداری از آن (نه مالکیت) در وهله اول و در صورت امکان مالکیت آن به نهاد کتابخانه‌ها واگذار شود برای راه اندازی کتابخانه ها نیاز است.

وی عنوان کرد: دفتر امور روستایی انصا در سال 89 و از ابتدای شروع این طرح حمایت کامل را از نهاد کتابخانه‌ها داشته‌ است.

علوی بیان داشت: در سال 88 تعداد کل کتابخانه‌های روستایی چهار واحد بوده است و این تعداد در سال 90 به 15 کتابخانه رسیده است.

مدیرکل کتابخانه های گلستان گفت: باید در فرایند چشم‌انداز 20 ساله تا پایان سال 1393حدود 158 کتابخانه روستایی در سطح استان داشته باشیم.
 
علوی افزود: با عنایت ویژه استاندار و معاون محترم عمرانی استانداری و مدیر کل امور روستایی قرار شد در سال 1390 در تحقق مصوبه انجمن استان  یک دستگاه مینی‌بوس برای کتابخانه‌های روستایی مناطق دورافتاده خریداری و فعال شود.
کد مطلب 1399088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها