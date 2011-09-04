58 کتابخانه عمومی در گلستان ثبت شده است

سید حسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین ملاک راهاندازی کتابخانههای روستایی احساس نیاز به داشتن کتابخانه توسط مردم روستا و مسئولان روستا است.
وی اظهار داشت: همچنین داشتن یک مکان بلااستفاده با حداقل 80 متر مربع مساحت که بهرهبرداری از آن (نه مالکیت) در وهله اول و در صورت امکان مالکیت آن به نهاد کتابخانهها واگذار شود برای راه اندازی کتابخانه ها نیاز است.
وی عنوان کرد: دفتر امور روستایی انصا در سال 89 و از ابتدای شروع این طرح حمایت کامل را از نهاد کتابخانهها داشته است.
علوی بیان داشت: در سال 88 تعداد کل کتابخانههای روستایی چهار واحد بوده است و این تعداد در سال 90 به 15 کتابخانه رسیده است.
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