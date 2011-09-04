اعضای تیم فوتبال آرژانتین از خانه "مادر ترزا" دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی به دلیل نگرانی های امنیتی قادر نبود در جمع آرژانتینی های حاضر در این مراسم حضور پیدا کند. شش تن از بازیکنان آرژانتین در آرامگاه مادر ترزا شمع روشن کردند و به این زن بشردوست هندی ادای احترام کردند. اعضای تیم ملی آرژانتین همچنین به کلیسایی رفتند که مادر ترزا از طریق آن با دوستداران خود گفتگو می کرد.

بر پایه گزارش روزنامه ایندین اکسپرس، مسی حتی در دیدار تیم های آرژانتین - ونزوئلا که روز جمعه در ورزشگاه سالت لیک برگزار شد حضور نداشت و در هتل محل اقامت خود باقی ماند. طبق اعلام این روزنامه مسی به دلیل هجوم هواداران پرشماری که می خواستند با این بازیکن عکس یادگاری بگیرند، دچار وحشت و ترس شد.

از این دیدار که با برتری یک بر صفر آرژانتین به پایان رسید بیش از 110 هزار تماشاگر دیدن کردند.