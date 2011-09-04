صادرات در استان زنجان 80 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح و راه اندازی گمرگ ریلی استان زنجان صادرات غیر نفتی در سال گذشته را 280 میلیون دلار اعلام کرد و یاد آور شد: هدف گذاری استان در صادرات در سال جاری 500 میلیون دلار است که با راه اندازی این گمرک ریلی هدف گذاری محقق می شود و صادرات افزایش می یابد.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان گفت : در استان معادن زیادی وجود دارد و به راحتی می توان صادر کرد و در افزایش صادرات و توسعه استان موثر باشد.

صدری افزود: صادرات هزار تن و بالغ بر 20 واگن بار از این محل انجام می شود که هفته ای 50 تا 100 تن می شود و لذا این ایستگاه ریلی آمادگی صادرات هزار تنی را هم دارد و از این ایستگاه گچ،سنگ آهک و سنگ آهن و خاکهای خام به کشورهای آسیایی و ترکیه صادر می شود و در راستای تحویل به موقع بار به مقصد مدیران زیربط باید سرعت و دقت لازم نسبت به زمان را در نظر داشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان افزود : روز به روز وظایف گمرک افزایش پیدا می کند و لذا در استان هم این وظایف بیشتر شده که در این راستا باید گمرک استان نظارت کافی بر صادرات و واردات کالا را داشته باشد و رضایت سرمایه گذار و صادر کننده را جلب کند و همه دستگاههای زیربط با ید با هم تعامل داشته باشند که ایستگاه ریلی بناب به عنوان ایستگاه صادراتی است.

صدری در ادامه در خصوص روند راه اندازی گمرک ریلی استان زنجان افزود: ایستگاه راه آهن بناب به زنجان 13 کیلومتر فاصله بود و در این ایستگاه یک خلاء و کمبود در خصوص صادرات و واردات در استان وجود داشت.

وی اظهار داشت: در جلسه کمیته صادرات تصمیم گیری شد که برای رونق بخش صادرات و واردات کالا در تمهیداتی اندیشیده شود که در این بخش صادرات و واردات ریلی مشکل داشت و صادرات از محل دیگر صورت می گرفت و لذا طبق برنامه ریزی که صورت گرفت صادرات ریلی کالا از ایستگاه بناب آغاز شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان افزود :در راستا حمل و نقل سهل و آسان بار و ارزیابی کالا این محل بهترین کیس بود که در سطح کشور و استان برنامه ریزی دقیق صادرات موقع را ایجاد می کند.

صدری تاکید کرد: با راه اندازی گمرک ریلی کالا به موقع به مقصد می رسد و رضایتمندی صادر کننده را به دنبال دارد و تاثیر مثبت در حوزه صادرات دارد و لذا با مستقر شدن گمرک مشکل حمل بار حل شد.