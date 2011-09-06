کارهای منسوخ به تیم ملی بسکتبال ضربه زده است/ شانس برابر ایران و چین

مهران سررشته در گفتگو با خبرنگار مهر از شرایط کلی تیم ملی بسکتبال ابراز رضایت کرد اما اظهارداشت: این بازیکنانی که در ترکیب تیم ملی هستند، سال‌هاست که استراحت نداشته‌اند. این در حالی است که بازیکنان بزرگ دنیا حداقل دو ماه در سال استراحت دارند، مانند "گاسول" که در رقابت‌های جهانی 2010 ترکیه به خود استراحت داد و تیم ملی اسپانیا را همراهی نکرد.

وی افزود: این در حالی است بازیکنان بزرگ و تاثیرگذار بسکتبال ایران مانند نیکخواه بهرامی، مهدی کامرانی، حامد آفاق و اوشین ساهاکیان در تمام رقابت‌ها حضور دارند و حتی تیم‌های باشگاهی را هم در مسابقات بین‎المللی همراهی می کنند. این کاری منسوخ شده در تمام دنیاست که در ایران همچنان انجام می‌شود و همین مسئله به تیم ملی آسیب زده است.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون بسکتبال به آسیب دیدگی بازیکنان که نتیجه حضور متوالی آنها در رقابت‌های مختلف است، اشاره کرد و یادآور شد: بهتر بود فدراسیون بسکتبال در چنین سالی که تیم ملی رقابت تعیین کننده‌ای در پیش دارد، برای اعزام بازیکنان به مسابقات مختلف اولویت بندی می‌کرد و حتی اجازه نمی‎داد که بازیکنان تیم ملی در رقابت‎های باشگاه‎های آسیا شرکت کنند.

سررشته ادامه داد: صمد نیکخواه بهرامی در حال بهبود بود که با مهرام به رقابت‎های باشگاه‎های آسیا رفت و از همان جا مصدومیتش تشدید شد. او مدتی دور از تمرین بود و الان مشخص نیست برای جام ملت‎ها چه وضعیتی خواهد داشت. همانطور که به دلیل مصدومیت در بازی‎های آسیایی گوانگجو شرکت کرد اما بازی نکرد.

وی با بیان اینکه آسیب دیدگی سامان ویسی هم که از مهره‎های تاثیرگذار در قهرمانی ایران در رقابت‎های جام ویلیام جونز بود نیز شرایط تیم ملی را به هم ریخت، خاطرنشان کرد: در مجموع و با توجه به همراهی ارسلان کاظمی وضعیت تیم راضی کننده است، البته اگر تیم ملی بازیکنانی مانند آفاق، نیکخواه بهرامی، کامرانی و ... را در حد 80 تا 90 درصد در اختیار داشت هیچ مشکلی وجود نداشت.

سررشته تاکید کرد: روزی به صمد گفتم راهی که تو می‎روی به ترکستان ختم می‌شود. او به حرف من توجهی نکرد اما یک ماه نشد که مصدوم شد. الان مهدی کامرانی هم در شرایطی است که همین روزها به روغن سوزی می‌افتد. همه بازیکنان بسکتبال در ایران تخته گاز حرکت می کنند و به خاطر همین حضور متوالی در رقابت‌های متوالی دچار مشکل خواهند شد.

ناظر کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سئوال که "شانس قهرمانی ایران در آسیا چقدر است؟"، گفت: در شرایط عادی تیم ملی ایران صددرصد قهرمان می شد و حتی می توانست چین را در خانه‌اش شکست دهد اما الان با توجه به آسیب دیدگی‌ها شرایط فرق می‌کند و باید دید اوضاع به چه صورت خواهد شد. در مجموع فکر می کنم شانس ایران و چین برای قهرمانی مساوی است.

سررشته وضعیت حال حاضر تیم ملی بسکتبال با زمان حضور در بازی‌های آسیایی مقایسه کرد و گفت: آن زمان تیمی که در تهران مانده بود، قویتر بود. ایران با ترکیب نصف و نیمه چین را تا مرز شکست دادن برد. نبود حدادی تیم ملی را در پست پنج دچار مشکل کرد طوریکه تا 4:5 دقیقه ابتدایی دیدار با ژاپن بدون کسب امتیاز فقط گل خوردیم. اما الان با بودن حدادی این مشکل را نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری پیش‌بینی چگونگی عملکرد ایران مقابل حریفان شرکت کننده در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا اظهارداشت: کار سخت ایران برابر تیم‌های بلند قد غرب آسیاست که هر روز یک بازیکن جدید را در ترکیب می‎گذارند و در کل تیم سالمی ندارند. ایران همیشه مقابل تیم‎های سرعتی زن مانند شرقی‌ها عملکرد خوبی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 4 مهرماه در ووهان برگزار می‎شود. تیم نخست این رقابت‎ها سهمیه حضور در بازی‎های المپیک لندن را به دست می‎آورد. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.