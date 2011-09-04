ناگفته ها به روایت تصویر؛ از آرزوهای خاکی تا تب مسی در کلکته

اولین تصویر امروز مربوط به تحولات لیبی و ادامه درگیری های مردم این کشور با افراد وفادار به قذافی است.

در همین رابطه ساعتی پیش رسانه های عربی از نزدیک شدن انقلابیون لیبی به 10 کیلومتری شهری که احتمال می دهند دیکتاتور در آن مخفی شده باشد، خبر دادند . خاطر نشان می شود شورای ملی انتقالی لیبی به هواداران قذافی یک هفته مهلت داده بودند که خود را تسلیم کنند و به آنها هشدار دادند در صورتی که تسلیم نشوند، هدف حملات سنگین قرار خواهند گرفت.

دومین تصویرامروز مربوط به برگزاری مسابقات جهانی دومیدانی در کره جنوبی است.





شهر "دائه گو" در کره جنوبی از چند روز قبل شاهد برگزاری مسابقات جهانی رشته های مختلف دومیدانی است و در این میان پرش سه گام یکی از مشکل ترین آنهاست، موفقیت ورزشکاران این رشته با سقوط در خاک به دست می آید.

سومین تصویر امروز مربوط به تحولات بحرین و آغاز دوباره اعتراضات مردمی در این کشور پس از پایان ماه مبارک رمضان است.

روز گذشته "شیخ عیسی قاسم" مرجع برجسته اکثریت مردم بحرین ضمن هشدار به آل خلیفه درباره هر گونه اقدام علیه رئیس جمعیت الوفاق، سیاستهای سرکوبگرانه را بی فایده دانست.

تصویر بعد مربوط به افغانستان و تحولات این کشور است.

نظامیان خارجی حاضر در افغانستان باید از مدتی دیگر خاک این کشور را ترک کنند و در این میان فقط بخشی از نظامیان غربی برای آموزش نیروهای افغان در افغانستان باقی می مانند.

تصویر بعدی مربوط به طغیان دوباره رودخانه ها در چین و جاری شدن سیل در شهرهای مختلف این کشور است.

مردم شهرهای مختلف چین در هفته های اخیر از جمله شهر سین کیانگ شاهد جاری شدن سیل بوده اند و این عکس به خوبی طغیان رودخانه این شهر را به تصویر کشیده است.

آخرین تصویر امروز مربوط به علایق جوانان فقیر هندی است.

در این عکس یک جوان هندی در شهر کلکته دیده می شود که در میان بقایای به جا مانده از یک ساختمان مخروبه در حال به نمایش گذاشتن تصاویر ستارگان دیروز و امروز فوتبال آرژانتین است.