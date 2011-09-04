20 گفتمان دینی در شهرستان دلفان برگزار شد

حجت الاسلام سید نصرت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گفتمان ها با موضوعات فلسفه روزه و آثار فردی و اجتماعی آن، فلسفه نماز٬ اسرار و حکام نماز در زندگی، ضرورت تقلید از مجتهد در احکام شرعی، فلسفه روزه و آثار فردی و اجتماعی آن، نقش امر به معروف و نهی از منکر در تحکیم روابط سالم اجتماعی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان امسال بیش از 20 گفتمان دینی در این شهرستان برگزار شده است، افزود: اداره تبلیغات اسلامی دلفان در 6 ماهه نخست سال بیش از 60 گفتمان دینی را در مساجد، دانشگاهها و مدارس شهر برگزار کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان با اشاره به بهره گیری از اساتید توانمند و مربیان اعزامی در برگزاری این گفتمانها، یادآور شد: خوشبختانه این گفتمانهای دینی مورد استقبال بسیار بالای دانش آموزان، دانشجویان و سایر جوانان و نوجوانان قرار گرفته است.