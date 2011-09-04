مشارکت بخش غیر دولتی در حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر سیدشهابالدین صدرگفت: علوم پزشکی کشور چه از نظر کمی و چه کیفی رشد بسیار قابل توجهی را پس از انقلاب اسلامی داشته است اما متأسفانه اعتبارات حوزه سلامت همپای رشد جمعیت و افزایش کمیت، تنوع و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی افزایش نیافته است به طوری که در حال حاضر مردم به جای اینکه 30 درصد از هزینههای حوزه سلامت را از جیب خود بپردازند، حدود 60 درصد از آنرا پرداخت میکنند و در این زمینه دچار مشکل و سختی میشوند.
وی افزود: رشد علوم مختلف در زمینههای پزشکی و ابداع روشها و ساخت دستگاههای جدید و پیشرفته، باعث ایجاد مطالبات جدید و متنوع درمانی در مردم شده که باید به درستی به این مطالبات پاسخ داد و در میزان و کیفیت خدمات حوزه سلامت توزیع عادلانه و قابل دسترس برای عموم مردم کشور را مد نظر قرار داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکتهای مردمی و بخش غیر دولتی در امور مختلف حوزه سلامت، اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان غیر دولتی و مردمی، مطابق با قانون تشکیل این سازمان میتواند برخی از امور حاکمیتی در حوزه سلامت را بر عهده بگیرد و در حال حاضر صدور پروانههای فعالیت اعضای جامعه پزشکی از نمونههای موفق واگذاری این امور به بخش غیر دولتی است به طوری که کلیه اعضای جامعه پزشکی در 70 شهر و شهرستان کشور میتوانند در مدت کمتر از 5 روز پروانه فعالیت خود را دریافت نمایند.
وی اضافه کرد: نگاه حاکمیت به بخش غیر دولتی باید مشارکت جویانه و صحیح باشد در حالی که متأسفانه در اکثر نقاط کشور بخش غیر دولتی و مشارکت در امور مختلف توسط آنها اصلاً وجود خارجی ندارد. اصل 44 قانون اساسی باید با جدیت بیشتری مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
صدر، با اشاره به سلب اختیار تعرفهگذاری سازمان نظام پزشکی در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، عنوان کرد: امسال سازمان نظام پزشکی در بحث تعرفه گذاری خدمات درمانی بخش غیر دولتی آسوده خاطر بود چرا که از طرفی دیگر اتهاماتی نظیر جانبداری از جامعه پزشکی و افزایش بیرویه تعرفهها متوجه ما نبود و از طرف دیگر دیدیم که دولت ضمن پذیرش تعرفههای کارشناسی و دقیق بخش غیر دولتی در سال 89 که توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و اعلام شده بود درصدی نیز با توجه به رشد تورم به تعرفههای سال گذشته اضافه کرده و به عنوان تعرفههای درمانی بخش غیر دولتی در سال 90 اعلام کرد.
وی تصریح کرد: این پذیرش و استناد به تعرفههای اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی در سال گذشته، بیطرفی و کار کارشناسی ما را در تعرفهگذاری ثابت کرد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با بیان اینکه بزرگترین افتخار جامعه پزشکی خدمت و رسیدگی به مردم و بیماران است، گفت: جامعه پزشکی باید مورد وثوق و احترام جامعه باشد و برای دست یافتن به این هدف، باید طوری رفتار کند که مردم و مسؤولان به جامعه پزشکی اعتماد کامل داشته باشند.
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