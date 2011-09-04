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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

عسگری در گفتگو با مهر:

آتش نشانی همدان پایان کار 90 ساختمان را تایید کرد

آتش نشانی همدان پایان کار 90 ساختمان را تایید کرد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: در پنج ماه نخست امسال پایان‌ کار 90 ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان صادر شده است.

آتشپاد دوم رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در این مدت پس از بررسی ایمنی ساختمان ها، برای 160 مورد پروانه ساختمانی صادر شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان از انجام 177 مورد عملیات اطفای حریق آتش نشانان این شهر در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: تعداد کل گزارش عملیات‌های این مدت 227 مورد بود که 177 مورد به اطفای حریق و 50 مورد به امداد و نجات اختصاص داشت.

وی اضافه کرد: تعداد 11 مورد از عملیات‌های اطفای حریق در کاربری مسکونی، 10 مورد در کاربری تجاری، 11 مورد در کاربری اداری، شش مورد در کاربری صنعتی و 14 مورد در وسیله نقلیه بوده است.

مدیر‌عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان ادامه داد: هفت مورد عملیات اطفای حریق در اماکن فرهنگی و مذهبی و 25 مورد نیز در سایر کاربری‌ها رخ داده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات اطفای حریق و همچنین افزایش فرهنگ ایمنی را در کاهش حوادث تاثیرگذار دانست و گفت: در عملیات اطفای حریق یک نفر فوتی و تعداد 9 نفر مصدوم و مجروح شده‌اند.

وی گفت: در امداد و نجات نیز تعداد یک نفر فوتی و 13 مورد مجروح گزارش شده است.

آتشپاد دوم عسگری هزینه‌های مواد مصرفی را برای سازمان در این مدت 91 میلیون و 619 هزار ریال دانست و ادامه داد: تعداد حادثه در اثر تصادف هشت مورد، مهار حیوانات شش مورد، نجات حیوانات یک مورد و گیر کردن انگشتری یا واشر در انگشت هفت مورد بوده است.

وی اضافه کرد: محبوس شدن در اتاق 10 مورد، محبوس شدن در آسانسور هشت مورد وسایر موارد امدادی سه مورد بوده است.

کد مطلب 1399099

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