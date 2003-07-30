كليات طرح بهينه سازي جايگاههاي عرضه بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر بر اساس ماده واحده اين طرح و در صورت تصويب نهايي، جايگاهداران عرضه بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي مي توانند براي جبران هزينه هاي سرمايه گذاري مربوط به احداث و نگهداري اين جايگاهها معادل ده درصد از عرصه هرجايگاه را با هماهنگي شهرداري ذيربط و بدون پرداخت پذيره و عوارض، تغييركاربري داده و به فضاي تجاري تبديل كنند.

همچنين تعيين نوع فعاليت تجاري با توجه به مقررات ايمني منوط به هماهنگي قبلي با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران خواهد بود. فضاهاي تجاري كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي شود تا ده سال بعد از شروع بهره برداري، مجاز به تغيير كاربري نخواهد بود.

