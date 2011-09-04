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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

مظفری در گفتگو با مهر:

6 خانه عالم در شهرستان بروجرد به بهره برداری رسید

6 خانه عالم در شهرستان بروجرد به بهره برداری رسید

بروجرد - خبرگزاری مهر: مسئول امور عمرانی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از تکمیل و به بهره برداری رسیدن 6 خانه عالم در ماه رمضان در این شهرستان خبر داد.

اسدالله مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار ساخت و تکمیل 6 خانه عالم در روستاهای پرجمعیت ونایی، درب آستانه، گلچهران، ده ترکان، گوشه محسن بن علی (ع) و طنجور به پایان رسید.

وی ادامه داد: این پروژه ها با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اداره تبلیغات اسلامی بروجرد و کمک های مردمی احداث شده است.

مسئول امورعمرانی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: با توجه به اینکه در تعدادی از روستاهای این شهرستان ساخت خانه عالم نیازی ضروری است، احداث 5 باب خانه عالم دیگر در دست اقدام است.

کد مطلب 1399100

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