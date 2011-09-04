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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

شبکه ملی پایش غذا و مواد آرایشی بهداشتی راه اندازی می‌شود

شبکه ملی پایش غذا و مواد آرایشی بهداشتی راه اندازی می‌شود

معاون غذای سازمان غذا و دارو از راه اندازی شبکه ملی پایش غذا و مواد آرایشی بهداشتی به منظور ثبت اطلاعات تولید محصولات غذایی و آرایشی بهداشتی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهروز جنت  بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری نخستین همایش روز جهانی غذا با عنوان برند برتر کیفیت برتر که 21 مهرماه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می شود افزود: با راه اندازی شبکه ملی پایش غذا و مواد آرایشی بهداشتی تمامی اطلاعات مربوط به تولید، واردات و گردش مواد غذایی و محصولات آرایشی بهداشتی در این شبکه ثبت و قابل ردیابی است.

وی همچنین از راه اندازی سامانه نظارت و بازرسی محصولات غذایی و آرایشی بهداشتی همزمان با برگزاری این همایش خبر داد و گفت: تاکنون بازرسی ها و گزارش ها به صورت سنتی و کاغذی بوده است ولی با راه اندازی این سامانه شاهد ایجاد سیستم یکپارچه و الکترونیکی برای بازرسی از صنایع غذایی و همچنین محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور خواهیم بود.

جنت، با اشاره به فعالیت حضور 12 هزار کارخانه مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور پروانه تاسیس و بهره برداری از وزارت بهداشت دریافت کرده اند افزود: حدود 70 تا 80 هزار پروانه ساخت برای محصولات مختلف غذایی  و آرایشی و بهداشتی در کشور صادر شده است.

وی با عنوان اینکه هر کشور استاندارد خاص خودش را در زمینه تولید محصولات غذایی دارد، افزود: ایران از لحاظ ایمنی مواد غذایی جزو کشورهای خوب دنیا محسوب می شود.

معاون غذای سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بیش از 95 درصد صنایع غذایی  و آرایشی و بهداشتی حداقل ضوابط و مقررات را رعایت می کنند.

کد مطلب 1399101

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