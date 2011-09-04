به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهروز جنت بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری نخستین همایش روز جهانی غذا با عنوان برند برتر کیفیت برتر که 21 مهرماه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می شود افزود: با راه اندازی شبکه ملی پایش غذا و مواد آرایشی بهداشتی تمامی اطلاعات مربوط به تولید، واردات و گردش مواد غذایی و محصولات آرایشی بهداشتی در این شبکه ثبت و قابل ردیابی است.

وی همچنین از راه اندازی سامانه نظارت و بازرسی محصولات غذایی و آرایشی بهداشتی همزمان با برگزاری این همایش خبر داد و گفت: تاکنون بازرسی ها و گزارش ها به صورت سنتی و کاغذی بوده است ولی با راه اندازی این سامانه شاهد ایجاد سیستم یکپارچه و الکترونیکی برای بازرسی از صنایع غذایی و همچنین محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور خواهیم بود.

جنت، با اشاره به فعالیت حضور 12 هزار کارخانه مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور پروانه تاسیس و بهره برداری از وزارت بهداشت دریافت کرده اند افزود: حدود 70 تا 80 هزار پروانه ساخت برای محصولات مختلف غذایی و آرایشی و بهداشتی در کشور صادر شده است.

وی با عنوان اینکه هر کشور استاندارد خاص خودش را در زمینه تولید محصولات غذایی دارد، افزود: ایران از لحاظ ایمنی مواد غذایی جزو کشورهای خوب دنیا محسوب می شود.

معاون غذای سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بیش از 95 درصد صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی حداقل ضوابط و مقررات را رعایت می کنند.