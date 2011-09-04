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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

از نیمه شهریور ماه/

طرح تفکیک زباله از مبدأ در بیرجند اجرا می شود

طرح تفکیک زباله از مبدأ در بیرجند اجرا می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: طرح تفکیک زباله از مبدأ از نیمه شهریور ماه رسما با واگذاری به یک شرکت خصوصی به مرحله اجرا در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری نیا ظهر یکشنبه در نشست شورای معاونین شهرداری بیرجند اظهار داشت: در راستای قانون مدیریت پسماند که شهرداری های مراکز استانها را موظف به انجام طرح تفکیک زباله از مبدأ تا پایان سال 90 نموده شهرداری بیرجند نیز نسبت به اجرای این طرح اقدام کرده است.

وی بیان داشت: در این راستا شرکت بازیافت نگین بیرجند تحت نظارت شهرداری و با انعقاد قرارداد، اجرای این طرح را بر عهده دارد.

وی یادآور شد: طرح اولیه به صورت حضور ماشین های مشخص با آرم شرکت و چراغ گردان در سطح شهر و مراجعه به درب منازل انجام می شود.

مظفری نیا با اشاره به اینکه شرکت در قبال دریافت مواد قابل بازیافت خشک شامل مواد پلاستیکی، کارتن، کتاب، روزنامه و انواع فلزات، نمک و کیسه زباله تحویل شهروندان می دهد، ادامه داد: ماشین های این شرکت از ساعت 8 صبح تا 15 در سطح شهر مشغول انجام وظیفه خواهند بود.

به گفته وی شهروندان جهت استفاده از خدمات این شرکت می توانند با شماره تلفن های 4331011 - 4331004 تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 1399102

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