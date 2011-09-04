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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

امان الهی بهاروند:

5 کتاب مذهبی در لرستان منتشر شد

5 کتاب مذهبی در لرستان منتشر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: 5 کتاب با موضوعات دینی و مذهبی طی پنج ماهه اول امسال در استان لرستان به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءاله امان الهی بهاروند در این رابطه اظهار داشت: طی پنج ماهه اول سال‌ جاری، 34 عنوان کتاب توسط نویسندگان لرستانی به چاپ رسیده که پنج عنوان آن دینی و مذهبی بوده است.

وی افزود: کتاب‌های "دفترهای خونین"، "سرود چمر(3)"، "عصر فراموش شده"، "کاربرد اخلاق در زندگی" و "زندگی حضرت محمد(ص)" از جمله کتب مذهبی منتشر شده در استان لرستان است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین از از اخذ مجوز چاپ 28 عنوان کتاب در سطح این استان طی چهار ماهه اول سالجاری خبر داد و افزود: این کتاب ها با مضامین مختلف از جمله اجتماعی، فرهنگی، آسیبهای اجتماعی، سروده ها و ترانه های محلی، علمی و آموزشی، تاریخی محلی و ملی، مذهبی، فرهنگ عامه عمومی، ترجمه، شناخت اقلیم لرستان و... مجوز چاپ دریافت کردند.

کد مطلب 1399103

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