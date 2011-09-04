5 کتاب مذهبی در لرستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءاله امان الهی بهاروند در این رابطه اظهار داشت: طی پنج ماهه اول سال‌ جاری، 34 عنوان کتاب توسط نویسندگان لرستانی به چاپ رسیده که پنج عنوان آن دینی و مذهبی بوده است.

وی افزود: کتاب‌های "دفترهای خونین"، "سرود چمر(3)"، "عصر فراموش شده"، "کاربرد اخلاق در زندگی" و "زندگی حضرت محمد(ص)" از جمله کتب مذهبی منتشر شده در استان لرستان است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین از از اخذ مجوز چاپ 28 عنوان کتاب در سطح این استان طی چهار ماهه اول سالجاری خبر داد و افزود: این کتاب ها با مضامین مختلف از جمله اجتماعی، فرهنگی، آسیبهای اجتماعی، سروده ها و ترانه های محلی، علمی و آموزشی، تاریخی محلی و ملی، مذهبی، فرهنگ عامه عمومی، ترجمه، شناخت اقلیم لرستان و... مجوز چاپ دریافت کردند.