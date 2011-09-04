پیشگیری اجتماعی رکن اساسی کاهش بروز جرایم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرداربهمن کارگر گفت: تقویت دید اجتماعی از مهمترین برنامه هایی است که نیروی انتظامی در سالهای اخیر آن را پیگیری کرده و در این راستا به دنبال ارتقاء پیشگیری اجتماعی در کشور است.



وی در ادامه با اشاره به نقش مهم آحاد مختلف جامعه و همراهی مردم در جهت مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی تصریح کرد: تعامل مردم و نهادهای اجتماعی، زمینه ساز توفیقات نیروی انتظامی در رسیدن به اهداف عالیه خود است که ما نیز این امر را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده ایم.



این مقام مسئول بر ایجاد اقتدار نرم جهت توسعه امنیت پایدار در جامعه تاکید کرد و افزود: اقتدار نرم با ایجاد و تقویت ارتباطات اجتماعی و برقراری تعاملات گسترده با آحاد مختلف جامعه به دست می آید.



سردار کارگر با اشاره به تدوین برنامه پنجم توسعه و اجرای برنامه های نیروی انتظامی در قالب این برنامه در پنج سال آتی اظهار کرد: در این برنامه راهبردی، نیروی انتظامی با تصویب دکترین اجتماعی، توانسته است گامهای موثری را جهت افزایش نقش اجتماعی خود در جامعه بردارد که امیدواریم با اجرایی شدن مفاد آن، روند توسعه برنامه های اجتماعی نیروی انتظامی شتاب بیشتری به خود گیرد.





