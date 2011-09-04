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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

موفقیت سلطان "مچ اندازی" ایران در مسابقات آسیایی

موفقیت سلطان "مچ اندازی" ایران در مسابقات آسیایی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: ورزشکار لرستانی سلطان مچ ایران در رشته مچ اندازی در مسابقات آسیایی حائز عنوان نایب قهرمانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که با شرکت 10 تیم به میزبانی قزاقستان برگزار شد مهدی عبدالوند مچ انداز سنگین وزن لرستانی و سلطان مچ ایران با برتری برابر حریفان خود به دیدار پایانی راه یافت و با قبول شکست برابر مچ انداز قزاق قهرمان مچ اندازی جهان عنوان نایب قهرمانی را برای تیم ملی کشورمان به ارمغان آورد.

بنابر این گزارش حسن علی اکبری دیگر مچ انداز لرستانیعضو تیم ملی کشومان در این دوره از مسابقات عنوان چهارم را کسب کرد.

تیم ملی ایران در مسابقات مچ اندازی آسیا پس از تیم های قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان بر سکوی چهارم این رقابتها ایستاد.

کد مطلب 1399106

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