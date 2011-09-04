مازندران میزبان همایش بزرگ صنعت لبنیات کشور شد

اسماعیل خاتمی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش بزرگ صنعت لبنیات کشور، ششم مهرماه امسال در سالن همایش مصباح مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی پیامبر اعظم (ص) مازندران برگزار می شود.

وی افزود: این همایش توسط انجمن لبنیات ایران، انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران و با حضور برندهای مطرح کشور در صنعت لبنیات و سایر واحدهای لبنی کشوری و با هدف اطلاع از آخرین اخبار موجود در صنعت لبنیات کشور و جهان، تحلیل و بررسی چالش های پیش روی صنعت و ارائه راهکارهای برون رفت از آن برگزار خواهد شد.

خاتمی مقدم گفت: محورهای همایش با نگاه اقتصادی و کیفی به صنعت لبنیات با عناوینی چون نقد و بررسی قیمت تمام شده شیر خام و محصولات لبنی، تأثیرات و پیامدهای هدفمند سازی یارانه ها و بحران اقتصاد جهانی بر صنعت لبنیات ایران، وضعیت حال و آینده این صنعت، چالشها و فرصتهای صادرات محصولات لبنی، چالشها و راهکارهای کیفیت شیر خام و محصولات لبنی، نقش و جایگاه تشکلهای لبنی در معاملات این صنعت و آینده خانه شیر ایران، پیشنهاد ها و راهکارهای برون رفت این صنعت از وضعیت اقتصادی موجود انتخاب شده است.

وی افزود: این همایش میزبان بیش از 300 مهمان و مدعو از صنایع لبنی کشور، مدیران وزارتخانه های اقتصادی و نظارتی ، نمایندگان کمیسیون های مختلف تخصصی مجلس است.

مازندران قطب تولید محصولات لبنی کشور است.

