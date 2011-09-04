برزیل از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "آنتونیو دی آگیار پاتریوتا" گفت : روسیه و برزیل کشورهایی هستند که از نقطه نظر اقتصادی با توسعه همراه بودند و به همین دلیل این دو کشور به سرعت از بحران اقتصادی فاصله گرفتند.

پاتریوتا که پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سخن می گفت، افزود: انتظار داریم در سال 2011 روسیه رشد اقتصاد خوبی داشته باشد و تا پایان امسال وارد سازمان تجارت جهانی شود.

روسیه سالهاست که برای عضویت در مجموعه 150 عضوی سازمان تجارت جهانی تلاش می کند، اما مخالفت برخی کشورها با این امر هنوز به مسکو اجازه ورود به این سازمان را نداده است.

روسیه نیز عضو نشدن خود در این سازمان را بیشتر به دلیل انگیزه ها و مخالفتهای سیاسی دانست و دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در یکی از آخرین سخنرانی خود در این زمینه گفت که مسکو دیگر از انتظار برای عضویت در سازمان تجارت جهانی خسته شده است.

این تلاشها در حالی است که برخی کارشناسان به عضویت روسیه در این سازمان [غربی] خوش بین نیستند.



"کریل گووروف" تحلیل اقتصادی در روسیه در مطلبی در سایت KM می نویسد: بر خلاف رجز خوانی های وزیر اقتصاد دولت مبنی بر اینکه هماهنگی عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی با همه اعضای این باشگاه اقتصادی جهانی (غیر از گرجستان و شخص ساکاشویلی که همیشه برای روسیه مشکلات ایجاد می کند) پایان یافته است، اما به نظر می رسد که روسیه باید این عضویت را به فراموشی بسپارد.

گووروف می نویسد: شرکای خارجی برای روسیه خواستها و ادعاهای جدیدی مطرح می کنند که این خواستها برای کشور قابل پذیرش نیست.