قوانین وارداتی در گمرکات و مرزهای رسمی کشور رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری ظهر یکشنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی ضابطه مندی و تدوین استانداردهای لازم برای ورود کالا را در جهت ارتقای سطح کیفی محصولات وارداتی ضروری دانست و خواستار توجه ویژه وارد کنندگان به استاندارد کالاها و رعایت دقیق قوانین وارداتی در مرزهای رسمی، گمرکات و بازارچه های مرزی شد.
وی با بیان اینکه تاکنون رعایت استاندارد برای 630 قلم کالای اساسی و مصرفی الزامی شده است، اظهار داشت: این در حالی است که بر اساس قانون ارزیابی و نظارت مستمر به واردات، همه اقلام کالاهای صنعتی تولید داخل و کل کالاهای وارداتی باید تحت پوشش استاندارد قرار گیرند.
رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اظهارداشت: با اجرایی شدن این قانون و اجرای تفاهمنامه فرآیند واردات کالا با ایران کد، تمامی کالاها در مرحله توزیع مورد بررسی قرار گرفته و ازعرضه محصولات فاقد کد رهگیری جلوگیری می شود.
برزگری بیان داشت: مزیت اصلی اجرای این تفاهم نامه، مدیریت واردات که نخستین اقدام موثر پس از ادغام دو وزارتخانه بازگانی و صنایع محسوب می شود، کنترل و نظارت بیشتر در واردات و از بین رفتن مبادله غیررسمی ورود کالا به کشور است.
این مسئول واردات کالای بی کیفیت از مبادی غیر رسمی را از بزرگترین معضلات این بخش دانست و افزود: هیچ کالایی نباید خارج از محدوده گمرک وارد شود که در این صورت واردات کالای بی کیفیت هم کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس دستور رئیس جمهور از این پس فقط گمرک و سازمان استاندارد مسئولان واردات و صادرات کالا بوده و اگر کالایی که وارد کشور می شود فاقد کیفیت و استاندارد باشد، با توجه به اصلاح قانون، مجازات های قانونی برای بازرگان در نظر گرفته خواهد شد .
برزگری با اشاره به اینکه همچنین از این پس کالا در مبادی قانونی معطل نخواهد شد، اظهار داشت: کنترل های نمونه ای واردات کالا همچنان در مبادی رسمی ادامه داشته اما بیشتر بازرسی های سازمان استاندارد در بازار انجام می شود.
کنترل کیفی کالاهای صاداراتی و وارداتی در مبادی مرزی آذربایجان غربی
استاندار آذربایجان غربی نیز در جریان این دیدار با اشاره به اینکه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی از زیرساخت های اساسی کشور محسوب می شود، افزود: این سازمان یک دستگاه حاکمیتی بوده که در این راستا از ارتقای شاخص های استاندارد در استان به صورت همه جانبه حمایت می کنیم.
وحید با بیان اینکه در آذربایجان غربی به لحاظ برخورداری از بازارچه های مرزی و گمرکات مختلف و همچنین روند رو به رشد صنایع استان، استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: هم اکنون شاهد روند رو به رشد صنایع و افزایش حجم تولیدات کالاهای صنعتی بوده که باید کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل و کالاهای صنعتی وارداتی مشمول استاندارد به کشور کنترل کیفی شوند.
این مسئول با تاکید بر اینکه کاربرد علامت استاندارد در تمام عرصه های زندگی افراد تاثیر گذار است، اظهار داشت: باید زمینه لازم برای بهره گیری از علامت کاربرد استاندارد در جامعه فراهم شود.
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