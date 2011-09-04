قوانین وارداتی در گمرکات و مرزهای رسمی کشور رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری ظهر یکشنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی ضابطه مندی و تدوین استانداردهای لازم برای ورود کالا را در جهت ارتقای سطح کیفی محصولات وارداتی ضروری دانست و خواستار توجه ویژه وارد کنندگان به استاندارد کالاها و رعایت دقیق قوانین وارداتی در مرزهای رسمی، گمرکات و بازارچه های مرزی شد.

وی با بیان اینکه تاکنون رعایت استاندارد برای 630 قلم کالای اساسی و مصرفی الزامی شده است، اظهار داشت: این در حالی است که بر اساس قانون ارزیابی و نظارت مستمر به واردات، همه اقلام کالاهای صنعتی تولید داخل و کل کالاهای وارداتی باید تحت پوشش استاندارد قرار گیرند .

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اظهارداشت: با اجرایی شدن این قانون و اجرای تفاهمنامه فرآیند واردات کالا با ایران کد، تمامی کالاها در مرحله توزیع مورد بررسی قرار گرفته و ازعرضه محصولات فاقد کد رهگیری جلوگیری می شود .

برزگری بیان داشت: مزیت اصلی اجرای این تفاهم نامه، مدیریت واردات که نخستین اقدام موثر پس از ادغام دو وزارتخانه بازگانی و صنایع محسوب می شود، کنترل و نظارت بیشتر در واردات و از بین رفتن مبادله غیررسمی ورود کالا به کشور است .

این مسئول واردات کالای بی کیفیت از مبادی غیر رسمی را از بزرگترین معضلات این بخش دانست و افزود: هیچ کالایی نباید خارج از محدوده گمرک وارد شود که در این صورت واردات کالای بی کیفیت هم کاهش می یابد .

وی با اشاره به اینکه بر اساس دستور رئیس جمهور از این پس فقط گمرک و سازمان استاندارد مسئولان واردات و صادرات کالا بوده و اگر کالایی که وارد کشور می شود فاقد کیفیت و استاندارد باشد، با توجه به اصلاح قانون، مجازات های قانونی برای بازرگان در نظر گرفته خواهد شد .

برزگری با اشاره به اینکه همچنین از این پس کالا در مبادی قانونی معطل نخواهد شد، اظهار داشت: کنترل های نمونه ای واردات کالا همچنان در مبادی رسمی ادامه داشته اما بیشتر بازرسی های سازمان استاندارد در بازار انجام می شود .

کنترل کیفی کالاهای صاداراتی و وارداتی در مبادی مرزی آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی نیز در جریان این دیدار با اشاره به اینکه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی از زیرساخت های اساسی کشور محسوب می شود، افزود: این سازمان یک دستگاه حاکمیتی بوده که در این راستا از ارتقای شاخص های استاندارد در استان به صورت همه جانبه حمایت می کنیم .

وحید با بیان اینکه در آذربایجان غربی به لحاظ برخورداری از بازارچه های مرزی و گمرکات مختلف و همچنین روند رو به رشد صنایع استان، استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: هم اکنون شاهد روند رو به رشد صنایع و افزایش حجم تولیدات کالاهای صنعتی بوده که باید کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل و کالاهای صنعتی وارداتی مشمول استاندارد به کشور کنترل کیفی شوند .