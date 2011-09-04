دور اول مسابقات دانشجویان دانشگاه آزاد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مرحله، تیمهای مناطق 5 ،12 ، 6 و2 در صدر جدول قرار گرفتند.

در پایان دور اول مسابقات سراسری شطرنج برادران دانشگاه آزاد اسلامی، تیم منطقه پنج با 4 امتیاز اول و تیمهای منطقه 12 با سه ونیم امتیاز و مناطق شش و دو هر کدام با سه امتیاز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم قرار گرفته اند.

گفتنی است در دور دوم مسابقات که عصر یکشنبه برگزار خواهد شد منطقه 12 با مجموع 3.5 امتیاز با منطقه 5 چهار امتیاز، منطقه 6 با سه امتیاز با منطقه 2 سه امتیاز، تیم منطقه 17 با 2.5 امتیاز با منطقه 11 دو و نیم امتیاز، منطقه 10 با دو امتیاز با منطقه 8 دو امتیاز ، منطقه 4 با 1.5امتیاز با منطقه 3 دو امتیاز، منطقه 1 با یک امتیاز با منطقه 13 با یک و نیم امتیاز، منطقه 9 با نیم امتیاز در برابر منطقه 16 با یک امتیاز به رقابت خواهند پرداخت .

در این مسابقات 14 تیم شرکت دارند.