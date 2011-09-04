توسعه کشور با استفاده از توان بخش تعاون عملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی عصر یکشنبه درمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون استان البرز افزود: برای افزایش سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال در کشور لازم است از ظرفیتهای بخش تعاون استفاده حداکثری کرد.

وی با اشاره به اینکه استان البرز دارای ظرفیتهای بالایی در بخش سرمایه گذاری است، اظهار داشت: با خودباوری، اتحاد، همدلی و تعاون می توان برای تحقق اهداف عالی گامهای ارزشمندی برداشت.

فرهادی با اشاره به اینکه کشور ایران هفت درصد منابع طبیعی دنیا را در خود ذخیره دارد، گفت: رسیدن به اهداف پیش بینی شده اقتصادی در سال 1404 و دستیابی به رتبه های برتر منطقه ای و جهانی با تکیه بر خودباوری و استفاده بهینه از این ظرفیتهای خدادادی محقق می شود.

بسیج، اولین نهاد تعاونی کشور بود

وی شروع جنگ هشت ساله و دوران دفاع مقدس را از جلوه های خودباوری ملت ایران برشمرد و بیان کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با تیزهوشی و تشکیل نهاد مردمی بسیج به عنوان نخستین تعاونی، سرنوشت جنگ را تغییر دادند.

فرهادی به دستهای خالی نیروهای بسیجی طی دوره جنگ تحمیلی اشاره کرد و اظهار داشت: نیروهای بسیجی با ایمان، همدلی و تعاون و چهره دیگری از خودباوری را به نمایش گذاشتند.

استاندار البرز، پیشرفتهای صورت گرفته به رغم تحریمهای بین المللی را شاهد دیگری بر خودباوری ملت ایران دانست و این امر را بسیار مهم دانست.