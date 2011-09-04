دعوت به همکاری از 7 بانک خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حاتمی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جهت تسهیل فرایندهای پولی و مالی و ارزی و فعالیت های سرمایه گذاران در منطقه آزاد ارس از 7 بانک خصوصی برای ایجاد شعب دعوت به همکاری کرده ایم که بر اساس پیش بینی های انجام شده سال آینده شاهد حضور بانکهای برتر خصوصی در منطقه آزاد ارس خواهیم بود.

به گفته وی، هم اکنون 7 بانک تجارت، ملی، سپه، رفاه، ملت،کشاورزی و صادرات در منطقه آزاد ارس مسقر هستند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به اینکه سالانه میلیونها نفر از مرزهای این منطقه تردد دارند افزود: روادید مالی منطقه آزاد ارس با حجم بالایی انجام می شود و نیازمند حضور بانکهای بین المللی است و ما آماده هرگونه همکاری برای حضور بانکهای خارجی هستیم.

حاتمی یادآور شد: سازمان منطقه آزاد ارس در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در ترانزیت خارجی رشد 240 درصدی، در تولید برای صادرات رشد 130درصدی ،در صادرات قطعی رشد 93 درصدی و در تولید کالاهای صنعتی رشد 53 درصدی را داشته و اهمیت حضور بانکهای بین المللی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

منطقه آزاد ارس با 51 هزار هکتار در مجموع بزرگترین منطقه آزاد کشور بوده و دارای چهار محدوده منفصل از هم در شهرستان های جلفا و خداآفرین است و محدوده جلفای آن 20هزار و 500 هکتار مساحت دارد.

