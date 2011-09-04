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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

صالحی:

کاروان ورزشی اوقاف همدان به جشنواره ورزشی وقف اعزام شد

کاروان ورزشی اوقاف همدان به جشنواره ورزشی وقف اعزام شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان از اعزام کاروان ورزشی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان همدان به دومین جشنواره ورزشی وقف جام ولایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالحی گفت: این کاروان شامل 22 نفر است که در قالب چهار گروه ورزشی در این جشنواره حاضر می شوند.

حجت الاسلام صالحی افزود: دومین جشنواره ورزشی وقف جام ولایت در هفت رشته والیبال، فوتسال، تیراندازی، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، شنا و دو و میدانی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استان اصفهان از 14 تا 18 شهریور ماه میزبان این مسابقات است، گفت: این جشنواره ورزشی با هدف ایجاد رقابت سالم و شور و نشاط در بین کارکنان، فرزندان، همسران و اصحاب وقف سازمان اوقاف و امورخیریه برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان یادآور شد: کاروان ورزشی اداره کل اوقاف استان همدان شامل چهار گروه ورزشی شنا، فوتسال، تنیس روی میز و تیراندازی است.

حجت الاسلام صالحی افزود: این کاروان در غالب دو گروه خواهران و برادران به دومین جشنواره ورزشی وقف جام ولایت اعزام شد.

صالحی با بیان اینکه سرپرست کاروان ورزشی اعزامی از همدان را هادی میرزایی عهده دار است، گفت: اسماعیل زنگنه، حسین عبداللهی، مرتضی نظری‌افلاک، محمدرضا ملکی، حمیدرضا نوروزی نامیله، محمود تکلو، رضا حاجی زین‌العابدینی، مجید غفاری، محسن نهاوندی و پژمان جعفری در قالب تیم فوتبال به جشنواره ورزشی وقف در اصفهان اعزام شدند.

وی گفت: حسن عسگری، مهدی عبادی و حمید ترکمان نیز اعضای تیم تنیس هستند و رسول بتویی، رحمت‌اله منتظری، امیر کامجونیا و مرتضی سموات نیز در قالب تیم تیراندازی از همدان به دومین جشنواره ورزشی وقف اعزام شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان با اشاره به گروه خواهران نیز گفت: فاطمه حاتمی در قالب رشته تیراندازی و زهرا شیرزادی نیز در قالب رشته ورزشی شنا به دومین دور جشنواره ورزشی وقف اعزام شدند.

کد مطلب 1399114

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