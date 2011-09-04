کاروان ورزشی اوقاف همدان به جشنواره ورزشی وقف اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالحی گفت: این کاروان شامل 22 نفر است که در قالب چهار گروه ورزشی در این جشنواره حاضر می شوند.

حجت الاسلام صالحی افزود: دومین جشنواره ورزشی وقف جام ولایت در هفت رشته والیبال، فوتسال، تیراندازی، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، شنا و دو و میدانی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استان اصفهان از 14 تا 18 شهریور ماه میزبان این مسابقات است، گفت: این جشنواره ورزشی با هدف ایجاد رقابت سالم و شور و نشاط در بین کارکنان، فرزندان، همسران و اصحاب وقف سازمان اوقاف و امورخیریه برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان یادآور شد: کاروان ورزشی اداره کل اوقاف استان همدان شامل چهار گروه ورزشی شنا، فوتسال، تنیس روی میز و تیراندازی است.

حجت الاسلام صالحی افزود: این کاروان در غالب دو گروه خواهران و برادران به دومین جشنواره ورزشی وقف جام ولایت اعزام شد.

صالحی با بیان اینکه سرپرست کاروان ورزشی اعزامی از همدان را هادی میرزایی عهده دار است، گفت: اسماعیل زنگنه، حسین عبداللهی، مرتضی نظری‌افلاک، محمدرضا ملکی، حمیدرضا نوروزی نامیله، محمود تکلو، رضا حاجی زین‌العابدینی، مجید غفاری، محسن نهاوندی و پژمان جعفری در قالب تیم فوتبال به جشنواره ورزشی وقف در اصفهان اعزام شدند.

وی گفت: حسن عسگری، مهدی عبادی و حمید ترکمان نیز اعضای تیم تنیس هستند و رسول بتویی، رحمت‌اله منتظری، امیر کامجونیا و مرتضی سموات نیز در قالب تیم تیراندازی از همدان به دومین جشنواره ورزشی وقف اعزام شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان با اشاره به گروه خواهران نیز گفت: فاطمه حاتمی در قالب رشته تیراندازی و زهرا شیرزادی نیز در قالب رشته ورزشی شنا به دومین دور جشنواره ورزشی وقف اعزام شدند.