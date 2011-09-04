مرگ و میر مادران در خراسان رضوی 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خداپرست قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاهش مرگ و میر مادران یکی از مهم ترین شاخص های سنجش میزان توسعه هر کشور محسوب می شود.

وی افزود: گسترش پایگاهها و خانه های بهداشت در مناطق روستایی و محروم، دسترسی زنان باردار به بهداشت و درمان و تحت کنترل بودن آنان از جمله طرح های توسعه ای در حوزه بهداشت مناطق روستایی و شهری بود که به کاهش قابل توجه مرگ و میر زنان باردار منجر شد.

وی گفت: نیمه نخست پارسال تعداد مرگ و میر مادر در خراسان رضوی شش نفر بود که این میزان در مدت مشابه امسال به سه نفر کاهش یافته است.

وی افزود: خونریزی های پس از زایمان، مسمومیت حاملگی و ابتلا به بیماری های زمینه ای مانند انواع سرطان، بیماری قلبی و خونی از شایع ترین علت مرگ و میر مادران است

وی سن ایمنی برای بارداری زنان را 18 تا 35 سال اعلام کرد و افزود : پارسال در خراسان رضوی 2.58 درصد بارداری ها پس از 35 سالگی ، 9.12 درصد پیش از 18 سالگی و 88.3 درصد بین 18 تا 35 سالگی روی داده است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: به بارداری قبل و بعد از 18 تا 35 سال، بارداری پرخطر گفته می شود.

خداپرست با اشاره به اینکه میزان شاخص مرگ و میر مادران خراسان رضوی در سال 89، 22در 100 هزار گزارش شد که این میزان نسبت به سال قبل از آن سه در صد هزار کاهش یافته است اظهار داشت: در حال حاضر متوسط شاخص مرگ و میر مادران در کشور بین 25 تا 30 در صد هزار است و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جایگاه مطلوبی در این زمینه قرار دارد.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره اقدامات انجام شده برای بررسی جزئیات علل مرگ مادر هم گفت: کمیته ای به نام کمیته مرگ مادر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد وجود دارد که در صورت فوت مادر، پرونده به آن کمیته ارجاع و علت آن از همه زوایا شامل نحوه مراقبت ها در منزل، بیمارستان، اطرافیان با حضور پرشک و ماما حاضر در بالین بیمار بررسی می شود.