صادرات از گمرک زنجان 180 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سید احمدی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح و راه اندازی ایستگاه ریلی گمرک ، راه آهن را در توسعه صادرات استان بسیار مهم دانست و افزود :راه آهن قدم خوبی در صادرات است و سیاست گمرک کشور بر این است که گمرک در همه جا حضور داشته باشد و ارزیابی لازم را در صادرات را داشته باشد .

وی اظهار داشت :در شهرستان ابهر گمرک مستقر شده و ارزیابی لازم به صادرات را دارد و لذا بحث استقرار در راه آهن را هم داشتیم که بنا به مصوب کارگروه توسعه صادرات گمرک در این ایستگاه مستقر می شود و اولین بار کانتینری سنگ آهن از این ایستگاه به جنوب کشور صادر می شود.

مدیر کل گمرک زنجان تاکید کرد: هر چه قدر کانتینر کشش صادراتی و حمل بار داشته باشد گمرک هیچ گونه مشکل برای صادرات وجود ندارد.

سید احمدی یاد آور شد: اولین کار در صادرات این است که بار به موقع به مقصد برسد که این اولین کار است و صادرات از هزار تن تا ده هزار تن را در این ایستگاه را دارد.

وی افزود : حمل ریلی تاثیر مثبتی در صادرات استان خواهد داشت و در کاهش هزینه و خسارت بسیار موثر است و کانتینرها از این ایستگاه مستقیم به مقصد صادر می شود و بالای 20 درصد در هزینه صرفه جویی می شود.

