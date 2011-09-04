بروکراسی مشکل اساسی در توسعه زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری ظهر یکشنبه جلسه ستاد سرمایهگذاری استان زنجان با تأکید بر اینکه مصادیق عینی تلاشهای صورت گرفته در راستای جذب سرمایهگذار را مردم استان نیز باید به عینه لمس کنند، افزود: این یک واقعیت است که فرآیند سرمایهگذاری در زنجان تسهیل شده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد اجرای پروژههای حیاتی از قبیل سیمان خمسه و پتروشیمی در زنجان ادامه داد: مراحل اجرایی پروژه سیمان خمسه بهگونهای است که طبق برنامه زمانبندی شده به اتمام خواهد رسید پروژه پتروشیمی نیز با مرتفع شدن مشکلات مربوط به تسهیلات آن، در حال حاضر روند اجرایی خود را پشت سر میگذارد.
عسگری از پالایشگاه زنجان بهعنوان یکی دیگر از پروژههای حیاتی و تأثیرگذار در روند توسعه اقتصادی استان زنجان عنوان کرد و افزود: پروژه پالایشگاه زنجان، یکی از مصوبات خوب دور سوم سفر هیأت دولت به استان بود که اقدامات لازم در خصوص تأمین سوخت نیروگاه آن و معرفی سرمایهگذار، صورت گرفته است.
معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با تأکید بر اینکه باید زمینه جذب سرمایهگذار در استان فراهم شود گفت: در همین راستا باید موانع بر سر راه حضور سرمایهگذار در استان را به حداقل برسانیم که خوشبختانه عملکرد قابل قبول مرکز سرمایهگذاری استان، در این زمینه تأثیرگذار بوده است.
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