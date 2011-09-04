اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی شمشیربازی اپه بزرگسالان استان، جام رمضان با معرفی برترین ها در خرم آباد پایان یافت.

دراین رقابتها محمد شهبازی، رضا صفری، رضا زیودار و سعید قدیمیان با کسب عنوان های اول تا چهارم برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور عازم تهران شدند.

مسابقات شمشیربازی بزرگسالان کشور در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار می شود.

معرفی تیمهای برتر مسابقات والیبال نوجوانان جام رمضان بروجرد

در این دوره از مسابقات 4 تیم به مدت 15 روز در سالن آیت اله طالقانی با هم رقابت کردند و در پایان تیم والیبال نوجوانان زنده یاد یار احمدی اول شد و تیمهای زنده یاد مهدوی و مطهری عنوانهای دوم و سوم را از آن خود کردند.

همچنین مسابقات والیبال جوانان جام رمضان بروجرد با معرفی تیمهای برتر پایان یافت.

در این مسابقات هفت تیم به مدت 20 روز باهم رقابت کردند و در پایان تیمهای سوپر فلز، یاقوت و پیشکسوتان عنوانهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

پایان رقابتهای ورزشهای زورخانه ای لرستان

بنابر این گزارش مسابقات انتخابی ورزشهای زورخانه ای لرستان با شناخت افراد برتر در خرم آباد پایان یافت.

در این رقابتها که در رشته های میل سنگین، چرخ چمن، چرخ تیز، کباده و سنگ 80 کیلو گرمی در سالن شهید نعمت الهی برگزار شد، بهزاد صوفی زاده در چرخ چمنی، احمد امانی درچرخ تیز و مجید بسطامی در کباده به عنوانهای نخست دست یافتند.

این افراد 15 مهرماه در رقابتهای قهرمانی کشور به مصاف حریفان خود می روند.

برگزاری مسابقات پرورش اندام لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی پرورش اندام لرستان در سالن ورزشی تختی خرم آباد برگزار شد.

در پایان در رده سنی جوانان مهدی نازاریان، سعید تیموری، علی رضایی، احمد ابوالفتحی وعلی جمشیدوند، در رده بزرگسالان امین نظری، قدرت بیرانوند، مسعود احمدی، مجید زمانی، رضا اعظمی، رضا حمیدی کیا، فرزاد اسکینی، حسین دارابی و در رده پیشکسوتان کیومرث پیامنی و طهماسبی به عنوان نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.

مسابقات فوتبال دسته اول بروجرد با قهرمانی تیم وحدت پایان یافت

در این رقابتها که با شرکت 6 تیم در ورزشگاه شهید علی بیات برگزار شد، تیم های فراز و استقلال مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

رقابتهای فوتبال دسته اول جوانان شهرستان بروجرد هم با برگزاری یک دیدار آغاز شد.

در این دیدار تیم شاهین 4بر صفر پولاد گسترش را شکست داد.