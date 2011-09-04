حیدر علی خانبازی گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرحله دوم طرح تابستانه امداد و نجات جمعیت هلال احمر از نیمه دوم تابستان و همزمان با عید سعید فطر از هشتم شهریور ماه آغاز و تا سوم مهرماه سال جاری ادامه دارد، اظهار داشت: در این راستا 300 نفر امدادگر و پرسنل با 20 دستگاه آمبولانس، هفت دستگاه ماشین نجات و 23 ست هیدرولیک به مسافران خدمات امدادی ارائه می‌کنند.



وی در ارتباط با تعداد مصدومان و حوادثی که نیروهای امداد و نجات هلال احمر از روز عید فطر تاکنون پوشش داده‌اند، افزود: نیروهای امداد و نجات هلال احمر 18 مورد تصادف را در این ایام پوشش داده‌اند که در این حوادث 35 نفر مصدوم پس از انجام امدادهای اولیه به مراکز درمانی ارجاع داده شدند.



سرپرست معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: همچنین یک نفر نیز در حین زمان حضور نیروهای امدادی هلال احمر و در صحنه حادثه فوت کرد.

وی تصریح کرد: در مرحله دوم طرح تابستانه امداد و نجات، جمعیت هلال احمر با 20 پایگاه که از این تعداد 14 پایگاه به صورت ثابت، پنج پایگاه موقت و یک پایگاه سیار در سراسر استان اصفهان از هشتم شهریور تا سوم مهر که مصادف با پایان سفرهای تابستانه است به مسافران خدمات امداد و نجات ارائه می‌دهد.



خانبازی همچنین در مورد مرحله نخست طرح تابستانه امداد و نجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: طی اجرای این طرح 276 عملیات امداد و نجات توسط نیروهای هلال احمر صورت پذیرفت و در این بازه زمانی 276 نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد 222 نفر آنان برای درمان به مراکز پزشکی منتقل شدند.

وی یادآور شد: همچنین شماره تلفن 147 سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر نیز در تمام استان‌های کشور برای نجات جان هموطنان در حوادث فعال است و در این راستا تلفن 110 پلیس نیز با شماره 147 برای اطلاع از حوادث مشارکت دارد.