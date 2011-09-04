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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

گشتاسبی تشریح کرد:

سه علت مهم طلاق در کهگیلویه و بویراحمد

سه علت مهم طلاق در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد، بیکاری سرپرست خانوار، فقر و اعتیاد زوج را از مهمترین علل بروز طلاق در این استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم گشتاسبی بعداز ظهر یکشنبه در نشست بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش طلاق در استان، گفت: عوامل دیگری نیز همچون عدم آگاهی زوجین از روحیات و خواسته های همدیگر نیز از عمده دلایل بروز طلاق در استان است.

وی همچنین بیان کرد: بهترین و مؤثرترین عامل پیشگیری از طلاق آموزش مهارتهای زندگی به جوانان و زوجین است.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: آموزش مهارتهای زندگی شامل آموزش مجموعه ای از توانمندی هاست که زمینه سازگاری و بروز رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد.

در این نشست طرح برگزاری دوره های آموزش مهارتهای زندگی در سطح استان توسط سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی استان به تصویب رسید.

کد مطلب 1399122

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