سه علت مهم طلاق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم گشتاسبی بعداز ظهر یکشنبه در نشست بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش طلاق در استان، گفت: عوامل دیگری نیز همچون عدم آگاهی زوجین از روحیات و خواسته های همدیگر نیز از عمده دلایل بروز طلاق در استان است.

وی همچنین بیان کرد: بهترین و مؤثرترین عامل پیشگیری از طلاق آموزش مهارتهای زندگی به جوانان و زوجین است.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: آموزش مهارتهای زندگی شامل آموزش مجموعه ای از توانمندی هاست که زمینه سازگاری و بروز رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد.

در این نشست طرح برگزاری دوره های آموزش مهارتهای زندگی در سطح استان توسط سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی استان به تصویب رسید.