714 نفر توسط اورژانس استان اصفهان به مراکز درمانی انتقال یافتند

حمید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با آغاز موج دوم سفرهای استانی در استان اصفهان از عید فطر تا روز گذشته (شنبه) تعداد مأموریتهای اورژانس در سراسر استان یک هزار و 200 مورد گزارش شده که از این تعداد 438 مورد مربوط به حوادث تصادفی و 582 مورد غیر ترافیکی بوده است.

وی افزود: از تعداد کل مأموریتهای اعزامی اورژانس در این مدت 714 مورد آن به بیمارستان اعزام و مابقی به صورت سرپایی درمان شده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان یادآور شد: در این بازه زمانی پنج نفر در جاده‌های استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی در ارتباط با تعداد نیروهای مستقر در پایگاه‌های اورژانس در سراسر استان تصریح کرد: این مرکز در کل 640 نفر پرسنل در اختیار دارد که از این تعداد 198 نیروی عملیاتی و 31 نفر نیروی عملیاتی اتاق فرمان و یک نفر کارشناس مرکز فرماندهی عملیات استان همواره در طول 24 ساعت شبانه روز در حال آماده باش هستند که در مجموع 230 نفر از نیروهای اورژانس در سراسر استان اصفهان فعال هستند.



اسماعیلی بیان داشت: همچنین 44 پایگاه فعال اورژانس در جاده‌های استان و در ورودی شهرها، 49 پایگاه شهری، یک پایگاه امداد هوایی و دو پایگاه امداد موتوری اورژانس در سراسر استان مستقر هستند.

وی یادآور شد: پایگاه‌های جاده‌ای اورژانس که در مبادی ورودی شهر مستقر هستند از ساعت 9 تا 12 ظهر و 18 تا 21 به مسافران نوروزی امدادرسانی می‌کنند.