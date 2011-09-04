38 میلیون دلار کالا از گمرک همدان به کشورهای هدف صادر شد

محمدمهدی فرشچی‌موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان صادرات کالا از نظر وزنی 71 هزار و 851 تن وزن داشته است.

فرشچی موحد ادامه داد: صادرات بخش کشاورزی 14 میلیون و 730 هزار و معادل 38 و نیم درصد از صادرات کل استان همدان بوده است.

صنایع دستی 35 درصد صادرات همدان را به خود اختصاص داده است

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان افزود: صادرات صنایع دستی نیز 13 میلیون و 534 هزار دلار بوده که 35 و نیم درصد از کل صادرات استان همدان را از آن خود کرده است.

وی صنعت را سومین بخش صادراتی استان همدان در این مدت خواند و اظهار داشت: صادرات این بخش به ارزش هشت میلیون و 873 هزار دلار 23 درصد از کل صادرات استان همدان را شامل ‌شده است.

فرشچی‌موحد گفت: صادرات مواد شیمیایی نیز یک میلیون و 191 هزار دلار معادل سه درصد از کل صادرات استان همدان بوده است.

13 میلیون دلار کشمش از همدان صادر شد

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان مهمترین اقلام صادراتی استان همدان را کشمش با 13 میلیون دلار، سفال با هشت و یک دهم میلیون دلار، سیمان با چهار و یک دهم میلیون دلار و فرش دستباف با سه میلیون دلار ارز آوری عنوان کرد.

وی گفت: بیشترین میزان رشد صادرات مربوط به صادرات سیب زمینی بوده است.

میزان صادرات سیب زمینی از همدان 27 برابر شده است

وی ادامه داد: صادرات سیب‌زمینی در این مدت دو هزار و 666 درصد افزایش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 و نیم برابر شده است.

فرشچی‌موحد افزود: صادرات این محصول در مردادماه سال جاری یک میلیون و 241 هزار دلار ارز اوری داشته است.

وی با اشاره به اینکه امسال 46 قلم کالا از استان همدان به دیگر کشورها صادر شده است، گفت: کانادا، آلمان، هلند، ترکمنستان، لهستان، اوکراین، رومانی، مراکش ، آذربایجان، ترکیه، عراق، مالزی و افغانستان به عنوان کشورهای دریافت‌کننده کالاهای همدانی به شمار می‌روند.