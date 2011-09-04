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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

طی سال 89/

آبفار مازندران رتبه برتر رضایتمندی ارباب رجوع شد

آبفار مازندران رتبه برتر رضایتمندی ارباب رجوع شد

ساری - خبرگزاری مهر: آب و فاضلاب روستایی مازندران، رتبه نخست رضایتمندی ارباب رجوع را در سال 89 کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در طرح سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان مازندران در سال 89 رتبه نخست را از آن خود کرد.

تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم از خدمات نظام اداری در راستای اهداف اصلی نظام مقدس جمهوری، همواره یکی از دغدغه ها و تلاشهای مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران بوده است.

شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران توانست در طرح سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی با کسب 99.85 امتیاز از 100 امتیاز رتبه اول را در بین شرکتهای دولتی کسب کند و از میان 67 دستگاه اجرایی رتبه ششم را به دست آورد.

کد مطلب 1399133

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