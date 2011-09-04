آبفار مازندران رتبه برتر رضایتمندی ارباب رجوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در طرح سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان مازندران در سال 89 رتبه نخست را از آن خود کرد.



تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم از خدمات نظام اداری در راستای اهداف اصلی نظام مقدس جمهوری، همواره یکی از دغدغه ها و تلاشهای مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران بوده است.



شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران توانست در طرح سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی با کسب 99.85 امتیاز از 100 امتیاز رتبه اول را در بین شرکتهای دولتی کسب کند و از میان 67 دستگاه اجرایی رتبه ششم را به دست آورد.