تشدید اعتراضات ضد صالح / صنعا در محاصره نیروهای رژیم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، شاهدان در پایتخت یمن گزارش دادند نیروهای امنیتی رژیم عبدالله صالح مبادی ورودی این شهر را بسته اند و گروههای مسلح وابسته به رژیم در خیابانهای صنعا پرسه می زنند.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان رژیم یمن خواستار گسترده شدن تظاهرات اعتراض آمیز علیه رژیم با توجه به رکود سیاسی این کشور شدند.

"حوریه مشهور" سخنگوی شورای ملی نیروهای انقلابی یمن گفت : ما خواستار تشدید اعتراضات برای اخراج بازماندگان رژیم یمن از مناصب دولتی و حل و فصل سیاسی بحران شده ایم.

وی افزود: روند سیاسی یمن به سبب مخالفت عبدالله صالح با امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس دچار بن بست شده است اما اعتراضاتی که از ژانویه آغاز شده است تا سرنگونی رژیم یمن ادامه خواهد یافت.