900 روستای استان قزوین سرشماری می شود

به گزارش خبرنگار مهر احمد عجم عصر یکشنبه در جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بدون آمار و اطلاعات هیچ برنامه ریزی درستی صورت نمی گیرد و اجرای سرشماری نفوس و مسکن منوط به بسیج امکانات و استفاده درست از ظرفیت های دستگاههای اجرایی استان است.

وی با اشاره به جدید التاسیس بودن استان قزوین و نیاز به ارتقاء برخی از شاخص های این استان تا رسیدن به حد مطلوب افزود: در برخی از پارامترها این استان با حد مطلوب فاصله دارد که با در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق می توان این نقایص را مرتفع کرد.

عجم با تاکید بر اینکه همه باید تلاش کنیم تا ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان به خوبی کار خود را انجام دهد تصریح کرد: برای اجرای درست سرشماری لازم است از تمام ظرفیت های استان به خوبی استفاده شود.

ای مسئول در ادامه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال هم اشاره و در مقایسه این رویداد و سرشماری عمومی نفوس و مسکن به عنوان دو رویداد مهم پیش روی استان نام برد و یادآورشد: اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن از نظر اهمیت و اجرا کمتر از برگزاری انتخابات نیست.

استاندار قزوین گفت: توجه به زیرساختهای توسعه ای و حرکت برمبنای آن یکی از دلایل برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن است که با تحقق آن قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی افزایش می یابد.

وی با اشاره به کاهش زمان برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن از 10 سال به پنج سال اضافه کرد: این امر کار بزرگی در جهت توسعه محسوب رمی شود که توسط دولت نهم و دهم انجام شده است.

عجم تصریح کرد: در مدت 21 روز باید 900 روستای استان مورد سرشماری عمومی قرار گیرد لذا باید مراقب باشیم تا تمامی نقاط استان آن گونه که هستند مورد ارزیابی قرار گرفته و مناطق 9 مورد کوچک نمایی واقع شده و نه بزرگ جلوه داده شوند.

وی در پایان همکاری و همراهی رسانه های استان را در زمان سرشماری خواستار شد و اظهارداشت: اجرای دقیق و صحیح سرشماری سال 90 در گرو همکاری و همراهی مردم و رسانه های جمعی است.