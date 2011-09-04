لرستان نایب قهرمان مسابقات کاراته کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات کاراته نوجوانان و جوانان کشور سبک "آشی هارا" که با شرکت کاراته کارهای 15 استان در تهران برگزار شد لرستان با کسب 4 نشان طلا، یک نقره و3 برنز پس از تیم میزبان در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم گلستان نیز در این رقابتها سوم شد.

برای تیم لرستان در رده نوجوانان محمد دالوند و عرفان آهوقلندری در وزن های منهای 40 و به اضافه 50 کیلوگرم نشان طلا کسب کردند.

بنابر این گزارش در این دوره از مسابقات محمد آروان هم دو نشان طلا در وزن های منهای 70 و به اضافه 70 کیلوگرم در رده جوانان برای تیم لرستان به دست آورد.