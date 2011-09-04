داروسازی زهراوی در اندیشه صادرات به کشورهای مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، فردوس نصیری زاده ظهر یکشنبه در همایش نقش مطبوعات در ارتقای فرهنگ زیست محیطی گفت: داروسازی زهراوی هم اکنون به عنوان شرکت پیشرو در صادرات محصولات دارویی، در بازار کشورهای آسیای میانه، کشورهای همسایه، آسیای جنوب شرق و آفریقا حضور موثر دارد و می کوشد صادرات محصولاتش به کشورهای مسلمان را توسعه دهد.

وی با بیان اینکه شرکت داروسازی زهراوی هم اکنون در زمره کشورهای پرفروش داروسازی کشور قرار دارد، اظهار داشت: این مجموعه پیشگام تولید در کپسول های نرم و داروهای بیماران پیوندی یا "ایمونوساپرسیو" است.

به گفته نصیری زاده، شرکت داروسازی زهراوی هم اکنون بیش از 50 محصول با اشکال دارویی مختلف به بازار عرضه می کند تا پاسخگوی نیازهای داخلی و خارجی باشد.

در ادامه این همایش، مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی هم طی سخنانی گفت: مطبوعات و مدیریت رسانه ای در نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی نقش مهمی دارند و استفاده از ظرفیت مطبوعات در این خصوص مورد تاکید است.

بیوک رئیسی با بیان اینکه هنر مطبوعات در اطلاع رسانی مناسب، پیشگیری است و مچ گیری جایی در رسانه ها ندارد، اظهار داشت: رسانه ها و تشکل های مردمی برای حوزه های مختلف خیر و برکت به دنبال دارند و در توسعه و بستر سازی فرهنگ زیست محیطی نقش عمده ای ایفا می کنند.

در پایان این همایش از هشت روزنامه و هفته نامه محلی آذربایجان شرقی که همکاری مناسبی با اداره کل حفاظت از محیط زیست این استان داشتند، تجلیل به عمل آمد.