رهبر جناح راست انگلستان به دليل اظهارات ضد اسلامي دستگير شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، " گارفين" 45 ساله، به دليل اشاعه نژاد پرستي دستگير شد و پيش از آن كه به قيد ضمانت آزاد شود، پليس شمالي انگلستان براي بازپرسي چندين ساعت او را در بازداشتگاه نگاه داشت.

حزب ملي جناح راست انگلستان اظهار داشت دستگيري "گارفين" تلاشي خالي از ظرافت از سوي دولت نخست وزير توني بلر بود تا بتواند راي هاي از دست رفته را پس از تهاجم به عراق دوباره به دست آورد. يك سخنگوي حزب ملي جناح راست انگلستان گفت 4 افسر پليس ساعات اوليه روز سه شنبه به خانه گارفين حمله كردند.

گارفين دوازدهمين كسي است كه در رابطه با اظهارات ضد اسلامي در تلويزيون دستگير مي شود. تير ماه گذشته مسلمانان از برنامه صبحگاهي كه در بي بي سي پخش مي شد به كميسيون شكايات مطبوعايت شكايت كردند و اين برنامه متوقف شد.

"جان تيندال"، مدير مالي حزب ملي جناح راست انگلستان نيز به دليل ابراز اظهارات مشابهي در سخنراني كه درشمال غربي شهر ايراد كرده بود در ماه مارس دستگير شد.

برنامه مستند بي بي سي فيلمبرداري بود كه به صورت محرمانه از اعضاء حزب ملي جناح راست انگلستان انجام شده بود . در اين برنامه آنان به وضوح اظهارات ضد اسلامي و انزجار ديني و نژادي خود را ابراز مي كردند. پس از اين كه اين برنامه پخش شد، "گارفين" كساني را كه اين برنامه را ساخته بودند متهم به تدوين و تغيير حرفهاي خود كرد و از مقامات خواست آنان را تحت پيگرد قانوني قرار دهند.

سخنگوي حزب ملي جناح راست انگلستان دستگيري "گارفين" را تقبيح كرد و اين عمل را نقض قانون آزادي كلام دانست. وي عنوان كرد: حزب ملي جناح راست انگلستان از هيچ كس منزجر نيست. ما از هيچ نژاد يا ديني متنفر نيستيم. اگر ما بخواهيم در اين باره كه آيا تنوع ديني در كشور خوب است يا خير صحبت كنيم بايد بدون اين كه با پليس مواجه شويم اين بحث را انجام دهيم.

"عنايت بنگلاوالا"، سخنگوي شوراي مسلمانان انگلستان (MCB) در گفت و گو با رويتر اظهار داشت : حزب ملي جناح راست انگلستان با اظهارات خود درباره برنامه مستند بي بي سي تنها مي خواست عملكرد خود را توجيه كند .