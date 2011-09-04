12 میلیون و 756 هزار دلار سرمایه وارد استان زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فلاح بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان زنجان افزود: این در حالی است که میزان ورود سرمایه به استان از سال 86 تا پایان سال گذشته بالغ بر 19 میلیون و 721 هزار دلار بوده است.



وی ضمن معرفی سه طرح جدید برای سرمایه‌گذاری در استان زنجان ادامه داد: این سه طرح با حجم سرمایه‌گذاری 330 میلیارد تومانی، زمینه اشتغال 6 هزار و 670 نفر را در استان فراهم خواهد کرد که یکی از این طرح‌ها تولید فولاد "دژپل آرین" می‌باشد که با 40 میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری، در زمینه تولید فولاد فعالیت دارد.



دبیر ستاد سرمایه‌گذاری استان زنجان از طرح تولید فولاد "آذرسهند تبریز" به‌عنوان یکی دیگر از طرح‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در استان یاد کرد و گفت: این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری 250 میلیارد تومان، زمینه اشتغال مستقیم 5 هزار نفر و 15 هزار نفر به‌طور غیرمستقیم را فراهم خواهد کرد. همچنین طرح تولید خودرو "کاسپین خودرو" نیز از طرح‌های جدیدی است که با 40 میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری، اشتغال 900 نفر را فراهم می‌کند.



فلاح افزود: طرح منطقه نمونه گردشگری زنجانرود پایین که بحث طولانی بودن تغییر کاربری زمین از مشکلات عمده این طرح بود، هم‌اکنون 70 درصد از فاز اول این طرح محقق شده است، اما متأسفانه بحث واگذاری زمین که مبنای اخذ تسهیلات بانکی است، محقق نشده است.