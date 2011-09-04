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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۱۱

کلاتی:

مسئولان گلستان جایگاه شوراها را حفظ کنند

مسئولان گلستان جایگاه شوراها را حفظ کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر گرگان تاکید کرد: جایگاه قانونی شورا از سوی مسئولان اجرایی استان گلستان حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کلاتی عصر یکشنبه در جلسه شورای شهر افزود: تغییر نام بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان بازتاب و تنش‌های اجتماعی زیادی به همراه داشت که مسئولان امر باید پاسخگو باشند.

 وی با بیان اینکه از نام مبارک سیدسجاد علوی می‌توان در اماکن و جایگاه‌های دیگر بهره برد، اذعان داشت: حذف یکباره نام صیاد شیرازی با بازتاب‌های منفی زیادی از سوی شهروندان همراه شد.

وی با انتقاد از تغییر نام بیمارستان صیاد شیرازی به سیدسجاد علوی بدون هماهنگی و قانونمند کردن با مسئولان شهری و دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد: سیدسجاد علوی برای همه ما عزیز و قابل احترام است.
 
کلاتی با اعتراض به نادیده گرفتن جایگاه قانونی شورای شهر در مراسم مختلف افتتاح‌ها و کلنگ‌زنی پروژه‌های شهری از مسئولان اجرایی استان گلستان خواست شان و جایگاه این نهاد مدنی و اعضای آن را حفظ کنند.
 
وی با انتقاد به دعوت نشدن اعضای شورای شهر گرگان در مراسم کلنگ‌زنی پروژه تله‌کابین گرگان افزود: همه اعضای شورای شهر هم تراز هستند و هیچ کس جایگاه قانونی برتری نسبت به دیگری ندارد.
 
این عضو شورای شهر گرگان ابراز داشت: انتظار می‌رود همزمان با اجرای طرح و برنامه‌های شهری شاهد حضور پررنگ اعضای شورا نیز در مراسم مختلف باشیم.
کد مطلب 1399142

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