به گزارش خبرنگار مهر، امروز تفاهم نامه ای میان وزیرجهاد کشاورزی و وزیر کشاورزی ارمنستان در زمینه کشاورزی و دامپروری به امضا رسید.
براساس این تفاهم نامه، ایران برای سرمایهگذاری مشترک در زمینه پرورش گوسفند و ارایه تکنولوژی نمکزدایی با اعزام کارشناسان به کشور ارمنستان اعلام آمادگی کرد.
همچنین انتقال تجربیات بیمه کشاورزی و تشکیل تعاونیها و بازاریابی محصولات کشاورزی و فرآوری محصولات از سوی ایران از دیگر مواردی است که در این تفاهم نامه بر آن تاکید شده است.
براساس این تفاهم نامه، پروژههای تحقیقاتی و انتقال نتایج یافتهها و احداث مجتمعهای کشت و صنعت، دامپروری گلخانههای صنعتی و نیمهصنعتی هم میان دو کشور انجام میگیرد. همچنین ایران اعلام آمادگی کرد تا تجربیات احداث کشتارگاهها را در اختیار کشور ارمنستان قرار دهد.
همچنین در این تفاهم نامه به ارسال دستگاههای ضد تگرگ از کشور ارمنستان به ایران تاکید شد و وزیر جهاد کشاورزی هم از همکاری مشترک شرکت ایرانی و ارمنی برای تولید دستگاه های ضدتگرگ در آذربایجان غربی خبر داد.
واردات دام سبک از کشور ارمنستان به ایران هم در این تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفته است.
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